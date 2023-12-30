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Российские военные нанесли удар по Харькову

Последствия предыдущего удара по Харькову 29 декабря
Последствия предыдущего удара по Харькову 29 декабря

Российские войска вечером в субботу обстреляли Харьков. По данным городских властей, в городе было не менее 6 взрывов, в том числе в центральной части города.

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, "есть повреждения гражданской инфраструктуры". Мэр Харькова Игорь Терехов написал о попадании в жилой дом. В телеграм-каналах публикуется фото здания гостиницы Kharkiv Palace, которое, как утверждается, пострадало при обстреле Харькова.

По предварительным данным властей, пострадали 16 человек, о погибших не сообщается.

Также поступают сообщения о запусках беспилотников "Шахед" по нескольким областям Украины.

Ранее в субботу в результате обстрела Белгорода, по данным российских властей, погибли 14 человек, более 100 были ранены - это самое большое число жертв в городе после начала войны. Минобороны России обвинило Украину в ракетном обстреле, украинские военные официально не дают комментариев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в субботу заявил, что российские военные из района Белгорода наносят удары по украинской территории. Белгород и Харьков разделяют всего несколько десятков километров.

  • 29 декабря российские войска подвергли Украину одной из самых массовых ракетных атак с начала широкомасштабного вторжения. Известно о 39 погибших, в том числе 16 - в Киеве.

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