В Сумской области жертвами обстрела стали три человека, включая ребёнка

В Украине днём во вторник в результате обстрела с территории России в приграничном городе Середина-Буда Сумской области погибли три человека.

По сообщению региональной прокуратуры, погибли две женщины и семилетняя девочка. Еще три человека получили ранения. Удар, как отмечается, был нанесен из реактивной системы залпового огня по частным домам.

Позднее 28 ноября Национальная полиция Украины сообщила, что российские военные сбросили две управляемые авиабомбы ФАБ-500 на город Торецк Донецкой области. В результате было разрушено одноэтажное здание на территории шахты. Из-под завалов удалось достать четырех женщин, все они получили ранения и были доставлены в больницу.

Российские власти отрицают намеренные удары по гражданским объектам в Украине на протяжении всей войны.

В России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во вторник об атаке с применением дрона-камикадзе "инфраструктурного объекта связи". Гладков написал об этом в своём телеграм-канале. Ранее российские чиновники, включая Гладкова, неоднократно заявляли об атаках украинских дронов на вышки сотовой связи. Независимых подтверждений того, что за этими атаками стоит Украина, нет.