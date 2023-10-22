Российские войска обстреляли почту в Харькове, погибли 6 человек

В ночь на воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Под обстрел попало отделение почты. В результате попадания ракеты там погибли шесть человек, 16 получили ранения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, удар был нанесён ракетами комплекса С-300. На месте ведётся разбор завалов, под ними могут быть ещё жертвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потери и выразил соболезнования родным и близким погибших. "Россия ничего не добьётся террором и убийствами. У всех террористов один конец: ответственность перед законом", - написал он.

По утренней сводке украинского Генштаба, за прошедшие сутки по территории Украины было нанесено шесть ракетных и 53 авиационных удара, 54 обстрела из реактивных систем залпового огня как по армейским позициям, так и по мирным населённым пунктам в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.