Российские войска обстреляли Украинск в Донецкой области. Как сообщает областная прокуратура, в результате обстрела погибла 82-летняя местная жительница. Еще четыре человека в возрасте от 21 года до 53 лет получили травмы, повреждены шесть многоквартирных жилых домов.

По данным прокуратуры, российские войска обстреляли город из ракетных систем залпового огня "Смерч".

Кроме того, российские войска ударили баллистическими ракетами по Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, целью атаки был транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

В результате удара взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома, в одном из которых упал потолок. По последним данным, пострадали четверо человек.

Украинские военные также сообщили, что российские войска в Донецкой области не оставляют попыток взять под контроль город Часов Яр. По словам главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского, Россия поставила цель захватить город до 9 мая – Дня Победы.

Военные аналитики считают, что если России удастся занять Часов Яр, то у российских военных будет возможность взять под огневой контроль логистические маршруты ВСУ.

Украинская сторона заявляет, что российских военнослужащих в городе нет.

В условиях боевых действий оперативно проверить заявления воюющих сторон невозможно.

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