При ракетном ударе по Одессе пострадали несколько человек

Российские войска в субботу, 20 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. "Враг не прекращает террор мирного населения", - написал он в соцсетях.

В результат атаки разрушениям подверглись частные дома. Пострадали восемь человек, среди которых двое детей - трех и четырех лет.

По словам Кипера, 80-летнюю жительницу одного из домов госпитализировали с ушибом головы, в больнице также находится 3-летний мальчик с осколочным ранением.

"Другие пострадавшие получили медицинскую помощь и от дальнейшей госпитализации отказались", - добавил глава области.

Как пишет "РБК-Украина", российская армия ударила по Одессе тремя ракетами X-59. Удар пришелся на частный сектор. Обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине российские власти не раз категорически отрицали.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в субботу сообщил о ракетном ударе российских войск по Днепровскому району. "К сожалению, погиб 54-летний мужчина, который рядом занимался ремонтом своего автомобиля", - написал Лукашук.

Российская сторона сведения об ударах не комментировала.