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Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Украине

Люди укрываются от налёта в метро Киева

Вечером в пятницу российские войска продолжали удары по различным объектам в Украине.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Над городом были слышны разрывы. Несколько взрывов произошло в районе крупнейшей ТЭЦ-6 на северо-востоке столицы Украины. О каких-либо разрушениях пока не сообщается.

Был атакован аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

Также предположительно в результате авиаудара загорелись склады топлива под Николаевом.

Минобороны России вечером в пятницу заявило о взятии города Мелитополь на юге Украины - как утверждает ведомство, "без сопротивления". В соцсетях публиковались видео российских танков в городе ещё в четверг.

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