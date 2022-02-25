Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Украине

Вечером в пятницу российские войска продолжали удары по различным объектам в Украине.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Над городом были слышны разрывы. Несколько взрывов произошло в районе крупнейшей ТЭЦ-6 на северо-востоке столицы Украины. О каких-либо разрушениях пока не сообщается.

Был атакован аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

Также предположительно в результате авиаудара загорелись склады топлива под Николаевом.

Минобороны России вечером в пятницу заявило о взятии города Мелитополь на юге Украины - как утверждает ведомство, "без сопротивления". В соцсетях публиковались видео российских танков в городе ещё в четверг.