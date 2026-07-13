Российские войска ударили по транспортному предприятию в Одессе

Российские войска утром 13 июля ударили по транспортному предприятию в Одессе. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, загорелись автобусы, повреждены четыре частных дома. Пострадали, по последним данным, четыре человека.

В Запорожье в результате российской атаки поздно вечером 12 июля погибли два человека, их тела утром нашли под завалами. Число пострадавших увеличилось до 11. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, в городе повреждены 11 многоквартирных домов, один из домов серьезно поврежден.

Четыре человека, среди которых сотрудники коммунальных служб, получили ранения в результате атак российских беспилотников в Херсоне утром 13 июля, сообщили в областной администрации.

Командование воздушных сил Украины заявило, что в ночь на 13 июля Россия атаковала 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 134 беспилотниками, большая их часть была сбита.