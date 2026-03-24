Российские войска ударили по Запорожью и Полтаве. Есть погибшие

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками и ракетами по Запорожью. В результате атаки погиб один человек, еще девять пострадали, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, повреждены 20 многоэтажных и шесть частных домов, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что в результате удара в многоэтажном доме произошел пожар. Кроме того, горели грузовые и легковые автомобили, взрывной волной повреждены различные постройки.

В Полтаве и Полтавском районе погибли два человека, еще семь пострадали, среди них один ребенок. Повреждены жилые дома, гостиницы и производственные объекты. На местах работают спасатели, продолжаются работы по ликвидации последствий, говорится в сообщении ГСЧС.

В Херсоне в результате российского обстрела погиб мужчина, его тело нашли под завалами собственного дома. Еще двое местных жителей в возрасте 64 и 65 лет получили ранения. Всего повреждено 11 частных домов, сообщили местные власти.

Вечером 23 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные разведки, что "россияне могут готовить массированный удар", и просил население обращать внимание на сигналы тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 марта российские войска выпустили по Украине 392 дрона и 25 ракет различных типов. "Зафиксировано попадание шести ракет и 27 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 10 локациях", – говорится в сообщении.