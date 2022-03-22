Российские врачи заявили о дефиците свыше 80 лекарств в аптеках

Российские врачи столкнулись с дефицитом более чем 80 лекарств, в том числе инсулина и детского нурофена. Это следует из опроса профессионального сообщества "Врачи.рф", в котором с 14 по 21 марта приняли участие более трёх тысяч российских докторов. Результаты исследования публикуют "Ведомости". Минздрав уверяет, что поставки лекарств в Россию продолжаются несмотря на санкции.

В рамках опроса врачи заявили, что у их пациентов возникли трудности с приобретением инсулина и лекарств для терпаии сахарного диабета, препаратов для щитовидной железы, противоспалительных средств (в частности, детского нурофена), противоэпилептических, противосудорожных лекарств, антидепрессантов, оральных контрацептивов и препаратов для заместительной гормональной терапии.

Страны Запада начали вводить санкции на фоне российского военного вторжения на территорию Украины по приказу Владимира Путина 24 февраля. О приостановке инвестиций в России сообщили немецкая Bayer и американская Pfizer. Американская Eli Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить поставки лекарств в Россию.

Как рассказала изданию первый замдиректора по развитию фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова , отсутствие препаратов определяет ажиотаж со стороны населения. Объем продаж лекарств в аптеках вырос на 53 процента в упаковках и на 93 процента в рублях. "У людей в регионах нет информации, нет понимания, чем они будут лечить тяжелобольных детей, что будет с поставками лекарств в следующем году", - сказала эксперт.

Российские власти ранее заявляли, что проблем с недостатком медикаментов из-за санкций быть не должно. Минздрав утверждал, что все фармацевтические компании продолжат поставки лекарственных препаратов в страну. Ажиотажный спрос на лекарства, как считают в ведомстве, спровоцирован "фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов".