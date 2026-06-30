Российских фигуристов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Беларуси до соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе.
Спортсмены и вспомогательный персонал не смогут использовать национальный флаг, национальную форму и национальный гимн во время соревнований.
В документе говорится, что российским и белорусским спортсменам разрешили принимать участие как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.
К соревнованиям не допустят спортсменов, которые принимали участие в полномасштабной войне России против Украины, поддерживали эту войну или служат в вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Беларуси.
Как заявили в ISU, принятое в марте 2022 года решение о недопуске России и Беларуси частично отменили, приняв во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решения других спортивных федераций.
- Ранее Международная федерация ассоциаций фехтования (FIE), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) и другие спортивные союзы допустили российских и белорусских участников к соревнованиями с национальными гимнами и флагами. В Украине и ряде европейских стран эти решения раскритиковали.