Российских школьников будут обучать сборке беспилотников

Учеников российских школ на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР, ранее предмет был известен как ОБЖ) будут, помимо прочего, учить собирать беспилотники и управлять ими. Это следует из утверждённого правительством перечня оборудования для школьных кабинетов ОБЗР, о котором в среду пишет государственное агентство РИА "Новости".

Как отмечает "Мел", в утверждённом перечне прописаны более 90 различных предметов. В основном списке - макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, муляжи и макеты гранат, средства оказания первой помощи, противогазы, дозиметр, общевойсковые защитные комплекты, санитарные носилки, а также солдатский котелок, палатки и приборы ночного видения.

В дополнительный список средств обучения по ОБЗР попали комплекты учебно-методических материалов по беспилотникам, комплекты для разработки дронов, программно-аппаратный комплекс для пилотирования, дрон-конструктор, а также программное обеспечение для аэрогонок.

Беспилотники активно используются в ходе войны в Украине. В России после начала войны было развёрнуто широкое производство ударных беспилотников типа "Шахед", к которому привлекают в том числе несовершеннолетних. В частности, согласно журналистским расследованиям, это происходит в колледже "Алабуга Политех" в Татарстане.