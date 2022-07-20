Солдат РФ, отказавшихся воевать, держат в подвале под Луганском 

Около двадцати российских военных, отказавшихся воевать в Украине, держат в заточении в Луганской области под охраной бойцов частной военной компании "Вагнер", сообщает телеканал Настоящее Время со ссылкой на матерей двоих военнослужащих. С их слов, "отказники" сидят в подвале, им угрожают следственным изолятором и судом. Телеканал называет имя одного из военнослужащих - это рядовой инженерно-сапёрной роты военной части № 09332 Артём Горшенин.

Изначально солдат этой военной части привезли на территорию Украины обманом, следует из рассказа матери Горшенина. В последние несколько дней она не может выйти на связь с сыном и не знает, что с ним.

С начала вторжения российских войск в Украину независимые СМИ регулярно сообщают об отказах представителей различных силовых структур ехать воевать или продолжать участвовать в войне.

Во вторник стало известно, что около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать в ней участие и самовольно покинули места расположения войск.

Также на днях сообщалось о многочисленных рапортах о расторжении контракта, поданных военнослужащими из Бурятии. Как утверждается, после угроз и давления часть из них отказалась от своего намерения уйти из армии.

Ранее сообщалось об отказе от участия в войне росгвардейцев из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, нацгвардейцев из Хакасии, ОМОНовцев из кубанской оперативной роты, военнослужащих и росгвардейцев из Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкесска и Ставрополя. Многие из них подвергаются преследованию и давлению со стороны властей и начальства.