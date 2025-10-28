Российских военных будут преследовать за самоволку после двух дней отсутствия

Правительственная комиссия одобрила предложение министерства обороны России снизить порог для возбуждения уголовного дела за самовольное оставление части. Сейчас дело могут возбудить после 10 дней отсутствия, в случае принятия законопроекта этот срок сократят до двух дней, пишут "Ведомости".

Новые правила будут распространены как на призывников, так и на контрактников. Для их вступления в силу поправки должны быть внесены в Госдуму, одобрены депутатами обеих палат парламента и подписаны президентом.

В 2024 году в России могли возбудить более 50 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части, писало издание The New Times со ссылкой на источники, близкие к украинской разведке. За весь 2022 год было заведено только 1001 такое дело, подсчитывала "Медиазона".