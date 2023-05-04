Российским авиакомпаниям урезали господдержку. Они отменяют рейсы

Российские авиакомпании начали отменять рейсы по стране из-за сокращения господдержки. В 2023 году дотации на региональные полеты в обход Москвы урезали с 9 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей, пишут "Известия". Причина в дефиците бюджета.
Наибольшее число не попавших в программу маршрутов пролегают в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
Перевозчики уже начали отменять запланированные рейсы. Так отменены полетные программы по маршрутам Кемерово – Чита и Нижний Новгород – Петрозаводск. От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск отказалась авиакомпания "Россия".
В 2023 году урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%.
Власти регионов теперь в сложном положении – с одной стороны, им обещают федеральную поддержку и под это требуют развития местной аэропортовой и аэровокзальной инфраструктуры под будущие рейсы, а с другой сокращают финансирование.
- В середине апреля российское Министерство транспорта предупредило о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15-30% в связи со снижением субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года.
- Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 миллиардов рублей. Деньги выделили на фоне санкционных ограничений, введенных после вторжения России в Украину.
- В начале апреля 2023 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон. Перевозчики попросили 100 миллиардов рублей.
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