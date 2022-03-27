Российским ударом уничтожена нефтебаза подо Львовом

Глава администрации Львовской области Украины Максим Козицкий сообщил в воскресенье, что в результате российского ракетного удара, нанесенного в субботу, нефтебаза в окрестностях города была полностью уничтожена.

Удар был нанесён предположительно тремя крылатыми ракетами "Калибр" вечером в субботу, в то время, когда в польском Жешуве, в 160 километрах от Львова, выступал президент США Джо Байден. Пожар тушили до утра. Погибших, по предварительным данным, нет.

Удар по нефтебазе официально подтвердило и Министерство обороны России, которое утверждает, что она "обеспечивала топливом украинские войска". По данным Минобороны, ещё один ракетный удар был нанесён по одному из заводов во Львове.

По данным украинских властей, ещё один российский ракетный удар в субботу разрушил нефтебазу в городе Дубно на западе Украины.

В последние дни российские войска целенаправленно ведут ракетные обстрелы крупных нефтехранилищ Украины, в том числе далеко от зоны боевых действий. По всей видимости, цель - вызвать топливный кризис. В связи с войной поставки топлива в Украину сейчас серьёзно ограничены.

В сводке российского Минобороны за утро воскресенья не говорится о каком-либо продвижении войск. Украинский Генштаб утверждает, что украинская армия освободила несколько населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях. Публикуются видео разбитой военной техники, как утверждается, из этих населённых пунктов. В Донбассе, по данным украинской стороны, российские войска и сепаратисты продолжают попытки наступления - бои идут в городах Попасная и Рубежное, а также в осаждённом Мариуполе.