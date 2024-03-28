Активист, арестованный в Казахстане по запросу РФ, освобождён из СИЗО

19-летний российский оппозиционный активист Денис Козак, один из первых задержанных в Казахстане по экстрадиционному запросу России, освобождён из-под стражи, сообщает организация "Ковчег", помогающая эмигрантам, осуждающим военную агрессию против Украины.

Козак был арестован в Казахстане в марте прошлого года. Российские власти выдвинули против него обвинение в "оправдании терроризма" за комментарий в интернете о студенте Михаиле Жлобицком, который в 2018 году совершил самоподрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области.

В организации "Ковчег" отмечают, что "кейс Козака был крайне сложным", поскольку "по террористическим статьям достаточно трудно объяснять другим странам политическую мотивированность дела и практику правоприменения". Тем не менее это удалось, и сейчас, как сообщается, активист получил гуманитарную визу и временный проездной документ одной из европейских стран.