Суд в Казахстане на год арестовал 19-летнего российского анархиста Дмитрия Козака, задержанного по запросу Москвы. В России он обвиняется в оправдании терроризма, власти требуют его экстрадиции.

О задержании Козака стало известно в феврале, дело против него было возбуждено в июне. Правоохранительные органы усмотрели признаки оправдания терроризма в его комментарии в социальной сети о студенте Михаиле Жлобицком, совершившем самоподрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области в 2018 году. Жлобицкий был единственной жертвой взрыва.

Козак запросил в Казахстане статус беженца. В Уголовном кодексе страны нет статьи об оправдании терроризма. Заместитель руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека Денис Дживага сообщил "Новой газете.Европа", что продление ареста на год — стандартная процедура. Ходатайство об убежище власти могут до полугода, — сказал правозащитник.