Российский активист поджёг в Хельсинки скамью памяти Навального

Бывший российский политзаключенный Алексей Морошкин, получивший убежище в Финляндии, заявил, что поджёг скамью памяти Алексея Навального в Хельсинки. Инцидент произошел 12 июня.

Ответственность за произошедшее Морошкин взял на себя публично.

В соцсетях Морошкин выложил видео с моментом поджога мемориальной скамьи. Он заявил, что это "арт-политическая акция в поддержку бывших и нынешних российских политзаключенных", приуроченная ко Дню России.

Скамейку установили 4 июня перед зданием российского посольства в Хельсинки. Установка мемориала финансировалась за счёт краундфандинга, в ходе которого было собрано 10 тысяч евро.

Организация FoReDi, собравшая средства и занимавшаяся проектом, заявила изданию Rulehti, что собирается обратиться в полицию и в Службу безопасности Финляндии.

В разговоре с Yle представительница FoReDi Анна-София Карху сообщила, что при проектировании скамьи учитывалось, что она может подвергнуться вандализму. Благодаря этому объект получил несерьезный ущерб, который будет легко устранить.

Алексей Морошкин – активист из Челябинска. В 2014 году он участвовал в войне в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Вернувшись в Россию, он стал выступать за создание "Уральской народной республики", и в 2015 году на него завели уголовное дело о призывах к нарушению территориальной целостности России.

Суд признал активиста невменяемым, он находился на принудительном лечении с декабря 2015-го по июнь 2017 года. Правозащитный центр "Мемориал" в 2016 году признал Морошкина политзаключённым.



