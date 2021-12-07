Российский фильм "Разжимая кулаки" вошёл в лонг-лист "Оскара"

Американская киноакадемия внесла в список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" картину российского режиссёра Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Список опубликован на сайте премии.

Всего в лонг-лист номинации вошли 93 картины. Среди них выдвинутый от Финляндии фильм "Купе номер шесть" с Юрой Борисовым, снятый совместно с Россией.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 12 декабря, а победитель станет известен 8 февраля.

Ранее фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" стал обладателем главной награды секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о жизни осетинки Ады, желающей уехать из маленького шахтёрского городка, где её жизнь ограничена традиционными устоями. Это – второй фильм 31-летней Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова.