Российский футбольный союз может перейти в Азиатскую конфедерацию

Исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о переходе России из европейской футбольной ассоциации - УЕФА - в Азиатскую футбольную конфедерацию. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава исполкома РФС Александр Дюков.

"Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения" - заявил он. По его словам, ещё несколько месяцев назад он сам считал, что говорить о переходе в Азиатскую конфедерацию "преждевременно", но сейчас эту возможность необходимо рассмотреть. При этом, по словам Дюкова, с представителями Азии он ещё не говорил о возможном вступлении России, поскольку в УЕФА, по его словам, её считают "членом европейской семьи" - несмотря на отстранение российских команд от соревнований после вторжения России в Украину.

О возможности перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию в последнее время писал ряд российских СМИ. В воскресенье Дюков впервые заявил о такой возможности официально.

Будучи членом Азиатской конфедерации, Россия, вероятно, сможет участвовать в официальных матчах под её эгидой - в отличие от Европы, большинство стран Азии занимает нейтральную позицию в войне в Украине, и маловероятно, чтобы российская сборная была отстранена от соревнований. При этом переход будет означать, что российские клубы потеряют даже теоретическую возможность участвовать в еврокубках - им придётся участвовать в аналогичном состязании в Азии.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против идеи перехода: "Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию". Против - бывший глава РФС Вячеслав Колосков: "Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста"

Российская сборная после своего отстранения от официальных матчей провела три товарищеских встречи - как раз с командами из Азии, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России.