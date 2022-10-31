Сборная по футболу Боснии и Герцеговины отказалась играть с РФ

Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России. Игру планировали провести 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Против проведения матча высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в числе которых ее капитан Эдин Джеко. Игроки сказали, что играть с россиянами невозможно, пока Россия воюет с Украиной.

Ранее Украинская ассоциация футбола призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между командами.

Вице-президент боснийского футбольного союза Ирфана Дурич сообщал, что УЕФА не запрещают проведение товарищеских матчей. При этом сам Дурич выступал против проведения игры.

Все российские команды после нападения России на Украину были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. Единственный матч в 2022 году команда провела в сентябре на выезде против киргизской сборной. Это был первый матч российских футболистов за 314 дней.

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