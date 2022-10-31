Сборная по футболу Боснии и Герцеговины отказалась играть с РФ

Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России. Игру планировали провести 19 ноября в Санкт-Петербурге.
Против проведения матча высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в числе которых ее капитан Эдин Джеко. Игроки сказали, что играть с россиянами невозможно, пока Россия воюет с Украиной.
Ранее Украинская ассоциация футбола призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между командами.
Вице-президент боснийского футбольного союза Ирфана Дурич сообщал, что УЕФА не запрещают проведение товарищеских матчей. При этом сам Дурич выступал против проведения игры.
- Все российские команды после нападения России на Украину были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. Единственный матч в 2022 году команда провела в сентябре на выезде против киргизской сборной. Это был первый матч российских футболистов за 314 дней.
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