Российский и украинский омбудсмены обменяются списками тяжелораненых

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила , что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопрос обмена ранеными. В онлайн-переговорах также принимал участие омбудсмен Турции Шереф Малкоч.



По словам Москальковой, стороны договорились "о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации", а также об оказании помощи компетентным органам "в возврате граждан, подлежащих депортации", написала российский омбудсмен в телеграм-канале.



Украинская сторона переговоры Москальковой с Лубинцом пока не комментировала.

В четверг Лубинец заявил в интервью украинскому общественному вещателю "Суспільне", что в последнее время у него появился "сдержанный оптимизм" относительно отношения Москвы к украинским военнопленным, однако переговоры с Москальковой "проходят трудно".

11 января оба омбудсмена проводили очную встречу в Турции. По её итогам Москалькова написала в своём твиттере, что достигнута договорённость об обмене 40 российских военнопленных. 14 января агентство Reuters со ссылкой на украинских военных сообщило, что обмен был отменён по инициативе российской стороны, однако Москалькова написала о нём как о состоявшемся.

17 января омбудсмен Турции Шереф Малкоч сообщил, что при посредничестве Анкары готовится ряд крупных обменов военнопленными между Украиной и Россией. По его словам, с украинской стороны был представлен список на обмен 800 пленных, с российской - список из 200 человек. Москалькова тогда опровергла договоренности об обмене военнопленными.

Также Турция выступает с инициативой создания гуманитарного коридора через Стамбул, который сможет использоваться для вывоза раненых военных и мирных жителей, прежде всего детей, женщин и пожилых людей.

По данным уполномоченной по правам военных в Украине Алёны Вербицкой , сейчас в плену у России находятся более 3 300 украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести.