Турция поддержит крупные российско-украинские обмены пленными

Омбудсмен Турции Шереф Малкоч сообщил в понедельник, что при посредничестве Турции готовится ряд крупных обменов военнопленными между Украиной и Россией. По его словам, Институтом обмудсмена был согласован трёхэтапный план гуманитарных действий. С украинской стороны был представлен список на обмен 800 пленных, с российской - список из 200 человек.

Также Турция выступает с инициативой создания гуманитарного коридора через Стамбул, который сможет использоваться для вывоза раненых военных и мирных жителей, прежде всего детей, женщин и пожилых людей. По сообщению турецкой службы Си-эн-эн, вопрос о гуманитарном коридоре президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит в ходе своих ближайших встреч с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

11 января в Турции прошла встреча уполномоченных по правам человека Укарины и России Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой. По итогам встречи Москалькова написала в своём твиттере, что дистигнута договорённость об обмене 40 российских военнопленных. 14 января агентство Reuters со ссылкой на украинских военных сообщило, что обмен был отменён по инициативе российской стороны, однако Москалькова написала о нём как об уже совершившемся.