Российский Красный Крест начнёт выдавать гумпомощь в Крыму

В российском Красном Кресте 10 июля сообщили, что формируют запасы гуманитарной помощи в аннексированных Крыму и Севастополе на фоне режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с электроснабжением, возникших вледствие ударов ВСУ по объектам энергетики.

"Российский Красный Крест направил дополнительные средства на усиление готовности Крымского и Севастопольского региональных отделений к реагированию на чрезвычайные ситуации", – цитирует "Настоящее Время" сообщение организации.

В Севастополе организация начнет выдавать гуманитарную помощь в понедельник, 13 июля. Сообщается, что Красный Крест подготовил 600 наборов с продуктами и средствами гигиены, которые, как утверждается, в первую очередь получат инвалиды I и II групп, переселенцы 2025–2026 годов и "люди в трудной жизненной ситуации".



Также в Красном Кресте сообщили, что для Севастополя закупили установку очистки воды, которую установят в отделении организации. Там же можно будет зарядить телефон и получить гуманитарную помощь.

В аннексированном Крыму с конца мая продолжается топливный кризис: после украинских ударов по НПЗ, нефтебазам и транспортным путям власти ограничили продажу бензина, топливо отпускают по талонам. После атак беспилотников по подстанциям и ТЭЦ на полуострове ввели ограничения электроснабжения. Жители жалуются также на перебои с водой и интернетом.