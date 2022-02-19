Российский лыжник Александр Большунов 19 февраля стал победителем лыжного марафона на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым финишировал ещё один россиянин Иван Якимушкин.

Гонка прошла в сокращённом формате. Из-за сильного ветра и холода лыжники должны были вместо 50 километров пробежать 28,4 километра. В результате один из фаворитов соревнования, норвежец Йоханнес Клэбо сошёл с дистанции примерно на 20 километре, после того как отрыв российских спортсменов стал слишком велик.

Для 25-летнего Большунова это третье золото на Олимпийских играх. До этого он стал победителем гонки-преследования и эстафеты. Кроме того, он завоевал серебряную медаль в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и бронзовую — в командном спринте.

Из-за допинговых скандалов спортсмены из России выступают на Олимпийских играх под флагом национального Олимпийского комитета. После победы Большунова в активе команды шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.