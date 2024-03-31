FT: россияне верят в причастность Киева к теракту в "Крокусе"

Financial Times публикует результаты онлайн-опроса англо-украинского социологического проекта OpenMinds о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", согласно которым, большинство россиян верит в ответственность Украины за случившееся.

В ходе исследования, на которое ссылается Financial Times, социологи опросили 652 человека. Больше половины из них считают, что ответственность за теракт несут украинские власти. 27% респондентов возложили ответственность за атаку на террористическую группировку "Исламское государство". Еще 6% респондентов обвинили в случившемся так называемый коллективный Запад.

Антивоенно настроенные респонденты в возрасте от 18 до 30 лет склонны обвинять в нападении, "Исламское государство", а не Киев, говорится в публикации. Среди противников войны в целом 50% обвиняют в теракте джихадистов. Среди сторонников войны таких 12%.

Financial Times обращает внимание, что с учётом подавления инакомыслия в России со стороны властей, определить уровень антиукраинских настроений среди россиян крайне сложно.

Социологи предупреждают, что опросы, проведённые в условиях войны и репрессий, полностью достоверными считаться не могут.