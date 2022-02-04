Российский сегмент интернета пожаловался на массовый сбой

В российском сегменте интернета произошли массовые сбои. Об этом сообщили пользователи портала Downdetector.

Сначала появились сообщения о неполадках в работе социальной сети "ВКонтакте" в разных регионах России. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайту и к мобильному приложению. Позднее стало известно о сбоях в сервисах соцсети Instagram, мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также компаний "Ростелеком", МТС и Tele2.

Санкт-Петербургская биржа из-за сбоя приостановила торги.

О причинах неполадок не сообщается.

Последний раз крупный сбой в соцсетях и мессенджерах случился в октябре прошлого года. Тогда пользователям более пяти часов не были доступны сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp. О проблемах сообщали пользователи по всему миру, включая США, Западную Европу и Россию.

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