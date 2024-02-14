​​Российский суд отменил решение о депортации афганской журналистки

В Санкт-Петербурге суд отменил решение о выдворении из России афганской журналистки Кобры Хассани, сообщает "Ротонда". В решении сказано, что депортация Хассани ограничивает её права и свободы.

Накануне суд признал журналистку из Афганистана виновной в нелегальном пересечении российской границы, назначив ей наказание в виде двух лет пребывания в колонии-поселении. Однако, зачтя Хассани время, которое она провела под арестом в СИЗО, осуждённую выпустили на свободу.