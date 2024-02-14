​​Российский суд отменил решение о депортации афганской журналистки

В Санкт-Петербурге суд отменил решение о выдворении из России афганской журналистки Кобры Хассани, сообщает "Ротонда". В решении сказано, что депортация Хассани ограничивает её права и свободы.
Накануне суд признал журналистку из Афганистана виновной в нелегальном пересечении российской границы, назначив ей наказание в виде двух лет пребывания в колонии-поселении. Однако, зачтя Хассани время, которое она провела под арестом в СИЗО, осуждённую выпустили на свободу.
- Журналистка Кобра Хассани бежала из Афганистана в 2021 году из-за прихода к власти талибов, опасаясь преследования и убийства за свою деятельность и феминистские взгляды. Первое время она жила в Украине, но с началом полномасштабной войны решила уехать и оттуда. В результате, по словам Хассани, посредники, которые обещали вывезти её в Европу, обманули её и привезли нелегально в Россию. В мае 2022 года Хассани попыталась уехать уже из России вместе с ещё двенадцатью гражданами Афганистана, но была задержана ФСБ в петербургском порту.
- Во время судебного процесса Хассани просила дать ей в России убежище. Суд отказал ей и постановил выдворить журналистку из страны после приговора по делу о незаконном пересечении границы.
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