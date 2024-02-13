Афганскую журналистку Кобру Хассани освободили в суде Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге приговорил журналистку Кобру Хассани к двум годам колонии-поселения по делу о незаконном пересечении границы. Журналистке зачли время пребывания в СИЗО и освободили в зале суда. Об этом сообщают Север.Реалии.

Журналистку и 12 её сограждан, которые получили аналогичное наказание, задержали при попытке незаконно выехать из России в Германию в мае 2022 года. Организатора поездки – белоруса Александра Мацулевича – приговорили к четырём годам колонии строгого режима. По договорённости с начальником порта в Петербурге иностранцев должны были пропустить на грузовое судно без необходимых документов. ФСБ взяла их с поличным.

Хассани пробыла в СИЗО год, после чего её перевели в центр временного содержания иностранцев. Некоторые обвиняемые оказались в СИЗО "Кресты".

Адвокаты журналистки отмечают, что в Афганистане ей грозит опасность. Суд постановил выдворить Хассани из России, а в январе 2024 года ей отказали в убежище, пишет "Фонтанка". Теперь адвокаты хотят оспорить это решение в кассации и надеются, что Хассани разрешат "контролируемый выезд" в любом направлении, кроме Афганистана. В Австралии у Хассани живёт сестра.