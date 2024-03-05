Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российский суд изъял активы украинского олигарха Коломойского

Украинский миллиардер Игорь Коломойский
Украинский миллиардер Игорь Коломойский

Российский суд по иску Генпрокуратуры признал экстремистами украинского бизнесмена Игоря Коломойского и экс-владелеца Смоленского банка, гражданина Украины Павла Шитова.

По версии Генпрокуратуры, Коломойский, Шитов, а также зарегистрированная в Лондоне компания JKX Oil & Gas Limited, входили в одну экстремистскую группу, которая начала свою деятельность в 2014 году после "антиконституционного переворота в Киеве", и которая носила "ярко выраженный антироссийский характер".

В частности Коломойский, как сказано в судебном решении, "взял на полное обеспечение подразделения украинских националистических батальонов "Азов", "Днепр", "Луганск", "Шахтёрск" и "Айдар": все они были признаны российскими властями террористическими организациями. Бизнесмен, как утверждается, тратил на них до 10 миллионов долларов ежемесячно. Его так же связали с пожаром в Доме профсоюзов в Одессе в 2014, когда погибли десятки пророссийских активистов.

В свою очередь Павел Шитов, по версии Генпрокуратуры России, похитил из Смоленского банка более 700 миллионов рублей, перечислив их в принадлежащий Коломойскому Приватбанк. После этого бизнесмен скрылся в Украине, где "неоднократно критически оценивал действия властей России, поддерживал теракты и диверсии на её территории и публиковал оскорбительные нецензурные высказывания в адрес отдельных российских граждан".

В связи с признанием Коломойского, Шитова и JKX Oil & Gas Limited экстремистами, суд распорядился конфисковать их активы, находящиеся в России, в пользу государства. Среди этих активов - крупное предприятие топливно-энергетического комплекса ООО "Южгазэнерджи", шесть помещений в центре Москвы и 494 земельных участка в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях общей стоимостью более 6 миллиардов рублей.

  • Игорь Коломойский в данный момент находится под арестом в Украине, власти обвиняют его в хищениях и мошенничестве на десятки миллиардов гривен. Бизнесмен отрицает вину. При этом он также находится под следствием в США по делу об отмывании денег.
  • Коломойский входит в число самых богатых граждан Украины. Forbes оценивает его состояние в 850 миллионов долларов.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Как провожали Алексея Навального
Embed
Как провожали Алексея Навального

No media source currently available

0:00 0:22:49 0:00

Как провожали Алексея Навального

Задержание после похорон

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG