Украинский олигарх Коломойский сдал свои полномочия в холдинге "1+1 Media"

Украинский миллиардер Игорь Коломойский в четверг передал свои контрольные полномочия в холдинге "1+1 Media" генеральному директору этой компании. Коломойский находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег на территории США.

Решение о передаче полномочий, как сообщает агентство Reuters, принято в минувший понедельник в связи с невозможностью выполнения Коломойским в полном объеме обязанностей руководителя холдинга. В официальном заявлении компании говорится о необходимости "защитить и сохранить принципы свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий".

Коломойский известен как один из олигархов, сосредоточивших в своих руках огромные промышленные активы после распада Советского Союза в 1991 году. Он также приобрел крупное политическое и экономическое влияние в деловых кругах Украины.