Украинский олигарх Коломойский сдал свои полномочия в холдинге "1+1 Media"

Украинский миллиардер Игорь Коломойский в четверг передал свои контрольные полномочия в холдинге "1+1 Media" генеральному директору этой компании. Коломойский находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег на территории США.
Решение о передаче полномочий, как сообщает агентство Reuters, принято в минувший понедельник в связи с невозможностью выполнения Коломойским в полном объеме обязанностей руководителя холдинга. В официальном заявлении компании говорится о необходимости "защитить и сохранить принципы свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий".
Коломойский известен как один из олигархов, сосредоточивших в своих руках огромные промышленные активы после распада Советского Союза в 1991 году. Он также приобрел крупное политическое и экономическое влияние в деловых кругах Украины.
Однако, как говорится в публикации Reuters, российское военное вторжение существенно сократило влияние Коломойского, разрушив его промышленные активы на востоке и юге Украины. Одновременно подконтрольные ему телевизионные каналы после широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года перешли на централизованное вещание.
В сентябре 2023 года Коломойский получил уведомление правоохранительных органов о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. Коломойский отрицает какие-либо правонарушения.
Медиахолдинг Коломойского владеет телеканалом "1+1", который долгое время был одним из самым популярных и влиятельных телеканалов в Украине
Медиагруппа Коломойского объединяет ряд других телеканалов и медиаресурсов, среди которых информационное агентство UNIAN и продюсерские подразделения.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский прошёл свой путь к широкой известности как комик и актёр на телеканале "1+1". Он отрицает какое-либо влияние со стороны Коломойского на его деятельность в качестве главы государства.
В 2022 году президент Украины Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского. В 2021 году США ввели санкции против олигарха. Поводом для этого стала, по формулировке Государственного департамента, "серьезная коррупция" в бытность Коломойского главой Днепропетровской областной государственной администрации в 2014–2015 годах. Об этом в сентябре писало издание "РБК-Украина".
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