Российский суд в Ялте отправил в колонию троих свидетелей Иеговы

Российский суд в Ялте в аннексированном Крыму приговорил к различным срокам четверых последователей церкви Свидетелей Иеговы, обвинённым в участии в организации и финансировании экстремистского сообщества. Трое из них отправлены в колонию. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

Трое участников общины приговорены к реальным срокам от шести лет до шести лет и одного месяца по статье об организации экстремистского сообщества. Ещё один — к наказанию в виде трёх лет лишения свободы условно. Имена осуждённых не называются.

Следственный комитет сообщил, что осуждённые верующие были задержаны в марте 2021 года. В этом же месяце сайт "Свидетели Иеговы в России" сообщил о задержании Дарьи Кузьо, Тараса Кузьо, Петра Жильцова и Сергея Люлина. В январе прокурор запрашивал им от 3,5 до 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, по всей видимости, сегодняшний приговор вынесен по этому делу.

Российские власти преследуют Свидетелей Иеговы с середины 2010-х годов, в 2017 Верховный суд запретил их деятельность на территории России и признал её экстремистской. Решение активно критиковалось правозащитными группами и международным сообществом, в июне его признал не соответствующим взятым на себя Москвой обязательствам Европейский суд по правам человека.

По уголовным статьям об экстремизме в России были осуждены сотни последователей церкви, больше ста из них отправлены в колонии.