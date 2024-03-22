Российский суд впервые постановил изъять акции у частных инвесторов

В России суд впервые постановил изъять акции у частных инвесторов, встав на сторону прокуратуры. Дело называют прецедентным.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода. Это следует из карточки дела, передаёт РБК.

Информацию изданию подтвердил представитель акционеров, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.

Судебное разбирательство длится с августа 2022 года, когда иск об изъятии акций в пользу государства подал прокурор Пермского края. Причина для иска стало признание судом незаконной приватизации предприятия, проведена ещё в 1992 году.

Изначально изъятие акций коснулось только мажоритарных акционеров предприятия. В пользу государства у них изъяли долю в 89,4%. Но часть бумаг завода оставалась во владении миноритариев, поскольку 10,6% акций завода были размещены на Московской бирже. В ноябре 2022 года торги ими были прекращены, но бумаги остаются у инвесторов. Впоследствии прокурор потребовал их тоже изъять.

С критикой возможного изъятия бумаг выступала Мосбиржа. Площадка считает, что такая мера может противоречить законодательству об организованных торгах, писало РБК ранее.

Инвесторы намерены оспорить решение в апелляционной инстанции, сказал Виктор Обыденнов. "Шансы есть, решение первой инстанции создает крайне негативный для рынка прецедент, не думаем, что такое решение оставят в силе. И нашу позицию поддерживает ЦБ", - добавил он.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, комментируя ситуацию, назвала её вызывающей беспокойство. Набиуллина подчеркнула тот факт, что миноритарные акционеры приобрели бумаги на организованных торгах. "Это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно" - цитирует Набиуллину РБК.

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