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Лицом к событию

Система Путина: устойчива, но неэффективна?

В.В.Путин в Севастополе

2 и 3 декабря в Вильнюсе проходит очередной Форум свободной России: впервые за 2 года в реальном пространстве. В качестве экспертов выступают Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев, Иван Тютрин, Мария Снеговая, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Сергей Гуриев, Леонид Невзлин и другие.

Одной из тем для дискуссии стала устойчивость режима Владимира Путина. Как экономическая, несмотря на пандемию он пока что, с потерями для населения, в кризис не вошел, так и политическая, часто достигаемая с помощью создания синдрома "осажденной крепости". Участники обсуждали кризис в отношениях России и Украины, репрессии в Беларуси.

Парадоксы двух лет пандемии и семи лет гибридной войны властей России с Западом обсудят участник Форума доктор экономических наук Владислав Иноземцев и политолог, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа «Лицом к событию» 3 декабря в 19-05

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