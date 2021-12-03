Система Путина: устойчива, но неэффективна?

2 и 3 декабря в Вильнюсе проходит очередной Форум свободной России: впервые за 2 года в реальном пространстве. В качестве экспертов выступают Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев, Иван Тютрин, Мария Снеговая, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Сергей Гуриев, Леонид Невзлин и другие.

Одной из тем для дискуссии стала устойчивость режима Владимира Путина. Как экономическая, несмотря на пандемию он пока что, с потерями для населения, в кризис не вошел, так и политическая, часто достигаемая с помощью создания синдрома "осажденной крепости". Участники обсуждали кризис в отношениях России и Украины, репрессии в Беларуси.

Парадоксы двух лет пандемии и семи лет гибридной войны властей России с Западом обсудят участник Форума доктор экономических наук Владислав Иноземцев и политолог, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа «Лицом к событию» 3 декабря в 19-05