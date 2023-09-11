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Российский суд заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепр Бориса Филатова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда. Одновременно с этим Филатова внесли в базу розыска МВД России.

По данным "Медиазоны", российские власти обвинили мэра Днепра в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Дело против Филатова поручил завести лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По версии СК, мэр "в запрещённой в России социальной сети опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру".

Сам обвиняемый, комментируя решение Басманного суда в фейсбуке, написал, что считает свой арест "высшим признанием заслуг перед Украиной".
При этом большую часть поста Филатов посвятил властям своей страны. "А у меня ещё есть несколько открытых вопросов к главам наших силовых структур, - написал мэр Днепра. - Почему сегодня, в разгар страшной войны, когда нужна максимальная консолидация сил, единство и системная работа на общий результат, в Днепре продолжаются преследование муниципальных чиновников - подчинённых "военного преступника" Филатова? Почему во всех структурных подразделениях мэрии идут бессмысленные и бесконечные обыски?... Я не получаю никаких ответов... Может тогда проще нас всех упаковать и отправить в Москву?"
  • В феврале 2022 года, ещё до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, против Бориса Филатова возбудила уголовное дело белорусская Генпрокуратура. Мэра обвинили в разжигании национальной вражды - из-за замены у здания горсовета Днепра государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

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