Российский суд заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепр Бориса Филатова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда. Одновременно с этим Филатова внесли в базу розыска МВД России.
По данным "Медиазоны", российские власти обвинили мэра Днепра в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Дело против Филатова поручил завести лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По версии СК, мэр "в запрещённой в России социальной сети опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру".
- В феврале 2022 года, ещё до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, против Бориса Филатова возбудила уголовное дело белорусская Генпрокуратура. Мэра обвинили в разжигании национальной вражды - из-за замены у здания горсовета Днепра государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
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