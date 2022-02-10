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В Минске открыли дело против мэра Днепра из-за бело-красно-белого флага

Борис Филатов

Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении мэра украинского города Днепр. Борису Филатову инкриминировано разжигание национальной вражды после замены у здания горсовета государственного белорусского флага на бело-красно-белый в ряду флагов национальных общин.

Генпрокуратура назвала замену полотнища надругательством над исторической и культурной реликвией белорусов. Дело в отношении Филатова направлено в следственный комитет для предварительного расследования.

Белорусское посольство в Киеве направило ноту протеста МИДу Украины и потребовало вернуть на место государственный флаг.

Мэр Днепра написал в телеграме, что ранее флаги общин установила перед горсоветом местная молодёжь. "Она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-флаг не является запрещённым", — отметил Филатов.

  • Бело-красно-белый флаг, появившийся ещё в начале XX века, был белорусским официальным флагом в течение нескольких лет после провозглашения ею независимости. Затем был заменён на модернизированный вариант флага Белорусской ССР (красно-зелёный).
  • Противники Александра Лукашенко используют бело-красно-белый флаг как национальный символ. Сам Лукашенко и представители белорусских властей отзываются о нём как о флаге "коллаборационистов". Вносились предложения о его запрете. Формально в стране он не запрещён, но за его публичную демонстрацию людей неоднократно задерживали.

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