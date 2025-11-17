Российский удар по Балаклее. Есть погибшие и раненые

Не менее трёх человек погибли, 13 получили ранения в результате российского ракетного удара по городу Балаклея Харьковской области в ночь на 17 ноября. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Среди пострадавших – подростки 14, 15 и 17 лет. Большинство раненых госпитализированы, передают украинские экстренные службы.

Повреждены многоэтажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.

По информации украинских военных, баллистические ракеты были запущены из Курской области.

В сообщении российского Минобороны говорится об уничтожении в Харьковской области командного пункта противника.