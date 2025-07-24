В Одессе в результате ударов РФ пострадали памятники культуры

В результате ударов российских беспилотников в ночь на 24 июля в историческом центре Одессы пострадали семь объектов культурного наследия Украины, четыре из которых имеют статус памятников национального значения, говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Разрушения зафиксированы в центре города, внесённом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Повреждены фасады, крыши, окна, перекрытия и другие конструктивные элементы зданий.

Повреждения, в частности, зафиксированы в таких зданиях, как Воронцовский дворец (ныне Дворец творчества детей и юношества), Дом Родоконаки (ныне отель Hotel de Versal), Отель "Лондонский", Здание Мещанской управы, Фруктовый пассаж (часть рынка "Привоз").

ЮНЕСКО ранее неоднократно выражала обеспокоенность ситуацией вокруг исторического центра Одессы, который уже неоднократно страдал от ударов российских ракет и беспилотников. В частности, в результате ракетного удара 23 июля 2023 года был повреждён Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, а в январе нынешнего года серьёзные повреждения получило историческое здание отеля "Бристоль".

В ночь на 24 июля Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, выпустив 103 ударных дрона, преимущественно типа "Шахед", а также четыре ракеты. Атакам подверглись жилые кварталы, энергетическая инфраструктура и объекты гражданского назначения в разных регионах страны.