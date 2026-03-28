Российский удар по Одессе: есть погибшие и раненые

В ночь на 28 марта российские войска нанесли массированный удар дронами по Одессе. Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что два человека погибли: один скончался на месте, его тело нашли под завалами, а позже в больнице от тяжелых травм скончалась женщина. Еще как минимум 11 человек ранены, среди них 9-летний ребенок.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Одесcкой области атаке подверглась портовая инфраструктура: в одном из портов беспилотником повреждено зернохранилище.

По данным местных властей, в самом городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из роддомов: 80 человек были эвакуированы.

В Приморском, Хаджибейском и Киевском районах были повреждены несколько домов. В нескольких многоэтажках разрушены балконы, повреждено остекление окон, загорелись верхние этажи. В частном секторе также произошло возгорание жилых домов, повреждено более 10 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за ночь Одессу атаковали более 60 ударных дронов. "Никакого военного смысла, это сугубо террор против обычной гражданской жизни. Среди объектов, которые пострадали, – роддом – обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме Одессы российская армия атаковала дронами также Полтавскую и Днепропетровскую области. Как сообщил глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич, в Полтавском районе дрон попал в жилой дом и промышленные объекты – один человек погиб.

В Кривом Роге Днепропетровской области поврежден объект промышленной инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие, сообщил утром в субботу глава областной администрации Александр Ганжа.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь российские войска выпустили по Украине 273 беспилотника, из них 252 дрона были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание 21 ударного беспилотника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на девяти локациях", – говорится в сообщении.