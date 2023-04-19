Российский ВМФ собирает карту подводных кабелей вокруг Скандинавии

Приписанное к Балтийскому флоту судно занимается картографированием морских кабелей и газопроводов в водах вокруг скандинавских стран и Финляндии. Это может быть использовано в случае полноценного военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом рассказывается в документальном фильме "Война теней", снятом общественными телерадиокомпаниями Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Команда журналистов получила доступ к радиоперехвату российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" и на основе отправленных с него сообщений составила карту его походов. Судно, предположительно, картографировало ветряные электростанции, газопроводы, силовые и интернет-кабели в Балтийском и Северном морях.

Эксперты из разведслужб НАТО рассказали авторам фильма, что российские суда создают такие карты на случай войны блока с Россией. Карты требуют постоянного обновления, следует из фильма, их наличие может позволить российскому флоту нанести удары по критической инфраструктуре стран Северной Европы.

Журналисты Норвежского национального радио, Телевидения Швеции и финской телерадикомпании Yle изучив маршруты российских кораблей и судов обнаружили 50 из них, которые могли быть использованы для разведывательных миссий за последние 10 лет. Потенциально таких может быть больше 100, говорит один из экспертов фильма.

Авторы обратились за комментариями к представителям российской стороны, ответило только посольство Норвегии. Посол в стране Теймураз Рамишвили отметил, что действия российских судов соответствуют международному праву.