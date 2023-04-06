В Швеции назвали приоритетную версию взрывов на "Северном потоке"

В прокуратуре Швеции в четверг заявили, что участие государства представляется наиболее вероятной версией взрывов, которые вывели из строя ветки российского газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Инцидент, который в разных странах расценили как акт саботажа, произошёл в конце сентября прошлого года.
Как отметил прокурор Матс Юнгквист, слова которого приводит Associated Press, шведское следствие надеется установить виновного в преступлении, но "весьма вероятно, что это будет сложно с учётом обстоятельств".
Прокурор Юнгквист подчеркнул, что дело непростое и требует много времени для расследования. В Стокольме не уточнили, когда может завершиться шведское следствие. "Взрывы произошли на глубине около 80 метров", - отметил Матс Юнгквист, говоря о затрудняющих работу экспертов обстоятельствах. С учётом значительных ресурсов и навыков для осуществления такого нападения основное направление следствия сосредоточено на версии о причастности к подрыву газопровода государственных структур.
В марте этого года в немецких медиа со ссылкой на неназванных официальных лиц появилась информация, что атаку на трубопроводах, предположительно, осуществила группа из шести человек. Они якобы использовали яхту, арендованную в польской фирме, которая принадлежит украинцам. Власти Украины причастность к диверсии сразу же отвергли.
The New York Times писала в прошлом месяце, что за актом саботажа на "Северном потоке" могла стоять некая проукраинская группа, состоящая из противников российского президента Владимира Путина, но не связанная с украинским правительством. Публикации о выводах следствия появились и в других западных СМИ.
- Утечки на ветках "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Расследование ведут несколько стран.
- Соединённые Штаты и некоторые их союзники давно критиковали строительство "Северного потока", подчёркивая, что проект представляет угрозу для энергобезопасности Европы, увеличивая её зависимость от российского газа. В момент взрывов в сентябре поставки по трубопроводам не осуществлялись - из-за разногласий и напряжённости между Россией и ЕС на фоне российского вторжения в Украину.
- Руководства США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии на "Северном потоке". Москва считает, что в случившемся заинтересованы Вашингтон и его союзники. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.
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