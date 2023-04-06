В Швеции назвали приоритетную версию взрывов на "Северном потоке"

В прокуратуре Швеции в четверг заявили, что участие государства представляется наиболее вероятной версией взрывов, которые вывели из строя ветки российского газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Инцидент, который в разных странах расценили как акт саботажа, произошёл в конце сентября прошлого года.

Как отметил прокурор Матс Юнгквист, слова которого приводит Associated Press, шведское следствие надеется установить виновного в преступлении, но "весьма вероятно, что это будет сложно с учётом обстоятельств".

Прокурор Юнгквист подчеркнул, что дело непростое и требует много времени для расследования. В Стокольме не уточнили, когда может завершиться шведское следствие. "Взрывы произошли на глубине около 80 метров", - отметил Матс Юнгквист, говоря о затрудняющих работу экспертов обстоятельствах. С учётом значительных ресурсов и навыков для осуществления такого нападения основное направление следствия сосредоточено на версии о причастности к подрыву газопровода государственных структур.

В марте этого года в немецких медиа со ссылкой на неназванных официальных лиц появилась информация, что атаку на трубопроводах, предположительно, осуществила группа из шести человек. Они якобы использовали яхту, арендованную в польской фирме, которая принадлежит украинцам. Власти Украины причастность к диверсии сразу же отвергли.

The New York Times писала в прошлом месяце, что за актом саботажа на "Северном потоке" могла стоять некая проукраинская группа, состоящая из противников российского президента Владимира Путина, но не связанная с украинским правительством. Публикации о выводах следствия появились и в других западных СМИ.