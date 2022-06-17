Российский военный корабль дважды нарушил морскую границу Дании

Российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил границу территориальных вод Дании в Балтийском море рядом с островом Борнхольм. На острове в это время проходил Фестиваль демократии - крупный праздник, на котором присутствовали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и многие официальные лица. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал такое поведение российских военных "грубой и недопустимой" провокацией.

Из-за инцидента с кораблем посол РФ в Копенгагене был срочно вызван в датский МИД. МИД России пока не дал официальных комментариев. Название корабля не сообщается.

Прямой угрозы Дании или фестивалю не было, заявил министр обороны страны Мортен Бодсков. Однако он подчеркнул, что ситуация в Балтийском море становится напряженной.

Сегодня же Би-Би-Си со ссылкой на НАТО сообщило, что российские военные самолеты ежедневно летают в непосредственной близости от воздушных границ НАТО - настолько близко, что входят в риск столкновения с самолетами Североатлантического союза.