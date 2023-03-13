Российский военный рассказал о мародёрстве и убийствах в Украине

Воевавший в Украине россиянин, расшифровку телефонного разговора в сентябре прошлого года опубликовала The New York Times, в разговоре с "Медиазоной" подтвердил, что был свидетелем убийств и мародёрства со стороны российских военных.

Солдат из Рубцовска по имени Сергей (его фамилия не называется) в разговорах с родственниками, расшифровка которых была опубликована в New York Times, называл войну в Украине "самым тупым решением нашего государства" и говорил, что она была "не нужна". В разговоре с "Медиазоной" он сказал, что по прошествии года своего мнения не поменял: "Это преступная война. Я к Украине относился очень позитивно и сразу понимал, что эта смертельная война была затеяна Путиным".

Сергей служит в армии по контракту. По его словам, начало войны и отправка на фронт стали для него полной неожиданностью. В опубликованных New York Times разговорах с его девушкой, которые имели место в начале марта прошлого года Сергей рассказывает о случаях мародёрства российских военных в Украине, а также об убийстве троих мирных жителей: "Если их отпустить, то они могут наши позиции сдать. Ну и приняли решение просто в лесу их застрелить", — объяснял он. "Медиазоне" Сергей сказал, что сам он не участвовыал в убийствах: "Лично я никого из автомата не убивал, мирных я лично в плен не брал, это делало наше охранение". По его словам, он не знает, были ли расстрелянные мирными жителями. Он также подтвердил, что военные занимались кражами бытовой техники (сам он говорил в телефонном разговоре, что стал обладателем пылесоса), но он лично не стал отправлять её в Рубцовск. Он по-прежнему служит в армии, но уже не в Украине.

В сентябре прошлого года New York Times обнародовала прослушку телефонных разговоров российских десантников и росгвардейцев в Украине, в которых солдаты откровенно рассказывали о мародёрстве и убийствах гражданских лиц, а также ругали командование и саму войну. "Медиазона" идентифицировала 13 военнослужащих и обзвонила их. Как отмечает издание, все эти люди вернулись из Украины живыми. О материале New York Times военные и их родственники, с которыми поговорила "Медиазона", услышали впервые. Многие из них отказались отвечать на вопросы издания. Те, с кем удалось поговорить "Медиазоне", подтвердили, что были в Украине, но по существу не стали комментировать публикацию New York Times. Один из них усомнился, что записан был действительно его разговор, и заявил, что не был свидетелем военных преступлений.

В Украине сейчас расследуются десятки тысяч дел о предполагаемых военных преступлениях. Военнослужащие, прослушки разговоров которых публиковала New York Times, в марте прошлого года были в Киевской области, где украинские следственные органы зафиксировали множество случаев убийств мирных жителей и мародёрства.