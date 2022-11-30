"Нехороший человек". Российский полковник и убийство мирных жителей

Радио Свобода рассказывает историю командира российской 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, кавалера ордена Мужества, полковника Сергея Игоревича Сафонова. Во время отступления на Изюмском направлении в сентябре 2022 года, как следует из перехваченных телефонных переговоров, Сафонов зарезал попавшуюся ему на дороге пожилую женщину, а другой находившийся рядом с ним российский офицер застрелил ее мужа. Это убийство стало поводом для расследования, начатого в отношении Сафонова российскими правоохранительными органами.

30 ноября расследовательский проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода опубликовал репортаж из Изюма о "копачах" – волонтерах, которые во время оккупации российской армией Харьковской области хоронили местных жителей, погибших при обстрелах и от рук российских военных. В числе прочего в публикации "Схем" приводится перехват телефонного разговора российского военного, полученный журналистами от источника в украинских силовых структурах.

"Вроде как он был подшофе, это было вечером 25-го, за ним приехал с 96-й командир батальона с группой, эвакуировать его. И они выходили, на них вышел мужчина в возрасте и женщина в возрасте. Мужчину застрелил этот командир батальона с 96-той, а он, этот нехороший человек наш, главный, женщину ножом зарезал".

Описанные события происходили 25 сентября, за 5 дней до того, как российские войска потеряли контроль над Лиманом. С помощью информации о телефонном номере, с которого совершался звонок, "Схемам" удалось установить имя и фамилию российского военного на записи. Им оказался Олег Гасилин, как следует из открытых источников, – военнослужащий 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в поселке Мосрентген в Новой Москве (войсковая часть 61899). Установить личности убитых мужчины и женщины на этот момент не удалось, как и личность "командира батальона" из 96-й отдельной разведывательной бригады ВС РФ, якобы застрелившего пожилого мужчину.

Зато удалось подтвердить подлинность прослушки и тот факт, что "главным" Гасилин называет командира 27-й бригады. Согласно открытым источникам, с 2021 года им является полковник Сергей Сафонов.

"Схемы" дозвонились Гасилину и спросили о причинах инцидента. Тот не стал отрицать, что убийство пожилой женщины Сафоновым имело место, но ответил, что "понятия не имеет" о его мотивах. Военнослужащий сказал, что находится в части, но Сафонова там нет. Он также подчеркнул, что об инциденте с Сафоновым и комбатом 96-й бригады знает со слов других военнослужащих и сам на месте событий не присутствовал. Несмотря на это, Гасилин упомянул, что в госпитале, где он лечился после ранения, он общался со следователем по поводу этого убийства – не уточнив, идет ли речь о военном следственном управлении СК или об обычном следствии, а также было ли “общение” официально оформлено как допрос.

Как рассказал Радио Свобода адвокат Михаил Беньяш, в последнем случае сам факт допроса свидетеля говорил бы о том, что подозреваемый, вероятнее всего, на тот момент уже был взят под стражу – если был жив и не скрылся от следствия и если ему были предъявлены обвинения по "арестной" 105-й статье УК РФ "Убийство". Сергей Сафонов не появлялся онлайн во "ВКонтакте" с 15 ноября, а в мессенджер Viber последний раз заходил 13-го. Найденные нами два его мобильных номера во время работы над этим материалом оставались выключенными.

Сергей Сафонов (слева), фото из инстаграма его друга Руслана Деветьярова:

"Про потери ни слова не сказал"

В другом фрагменте перехваченного разговора Олег Гасилин прямо упоминает "комбрига", упрекая его в том, что тот не предупредил подчиненных об отступлении. Слова военнослужащего также иллюстрируют одну из признанных экспертами проблем российской армии – боязнь докладывать начальству плохие новости.

"Как французы мы просто, в 12-м году, гнали нас поганой палкой. Самое главное – комбриг не сказал, что предполагалось вот это всё мероприятие по отступлению, он не сказал, куда идем, где собираемся… Получается, на следующий день он доложил в армию (...), что зенитчики с***ались, про потери вообще ни слова не сказал, хотя знал. Связистов всю аппаратуру пожгли, связи с бригадой нет. С пехотой тоже ничего не понятно, один батальон вроде вышел, второй батальон найти не могут".

"Читая личные отчеты российских солдат, я неоднократно замечал следующее: офицеры российской армии часто лгут своему начальству о состоянии своего подразделения. Последствия этой лжи, вероятно, были очень тяжелыми для российских военных. Командные решения – где и когда атаковать и обороняться – принимались явно на основе ложной информации. Это привело к многочисленным ненужным жертвам и военным неудачам", – писал в твиттере британский военный эксперт Крис Оуэн.

Радио Свобода написало сообщения в социальных сетях нескольким друзьям и бывшим сослуживцам Сафонова, с которыми он появляется вместе на найденных нами фото. Мы спросили их, знают ли они что-то о ведущемся в отношении него расследовании. Никто из них не высказал удивления и не пытался отрицать, что такое расследование ведется: один из друзей посоветовал нам обратиться за деталями в Министерство обороны, второй задал встречный вопрос о том, что нам известно об этом деле. На последующие сообщения оба не ответили. Мать Сергея Сафонова прочитала наши вопросы в социальной сети “Одноклассники”, но не ответила на них, узнав, что общается с журналистом. После этого она закрыла свой аккаунт. Жена полковника ответила на звонок, но, услышав, что вопрос касается ее мужа, попрощалась и бросила трубку. В Главном военном следственном управлении СК РФ и в Главной военной прокуратуре не ответили на запросы Радио Свобода с просьбой подтвердить или опровергнуть факт расследования в отношении Сафонова.

Источник Радио Свобода, поддерживающий контакты с несколькими офицерами российской армии, воевавшими на изюмском направлении в сентябре, рассказал, что про инцидент с убийством мирных жителей им "ничего не известно". Его знакомые не слышали о том, что Сафонова лишили должности или звания, но уточнили, что 27-я бригада считается у военных "парадно-паркетной" и не "проявившей стойкости" во время боевых действий в Украине. Собеседник Радио Свобода также оговорился, что его контакты могут не знать актуальных новостей о Сафонове.

"Выкинули нас как котят"

О "стойкости" 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не позволяют говорить и рассказы служивших в ней российских солдат, взятых в плен в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину. Эти же рассказы могут косвенно ответить на вопрос о том, что могло побудить Сергея Сафонова и неизвестного нам командира батальона 96-й бригады убить двух случайно попавшихся им на пути гражданских лиц.

Эпизод с беспорядочным отступлением из Изюма был для 27-й мотострелковой бригады Сафонова не первой неудачей с начала войны. В первые дни вторжения это подразделение понесло большие потери под городом Сумы на северо-востоке Украины, куда военнослужащие 27-й ОМСБр заходили из Курской области России через Белгородскую. Как рассказывают военнопленные из 27-й бригады, они пересекли границу с Украиной в ночь на 25 февраля. Солдатам говорили, что речь идет об учениях, а когда скрывать факт пересечения границы стало невозможно, поставили задачу: выставить блокпосты вокруг Сум и проверять проезжающие автомобили на наличие оружия, а также обеспечить беспрепятственный проезд российской военной техники.

Некоторые из пленных солдат 27-й ОМСБр на вопрос о том, кто был их командиром, называют имя и фамилию Сафонова (1, 2, 3). Из их рассказов следует, что многие солдаты были взяты в плен бойцами украинской территориальной обороны, одетыми в гражданскую одежду, – после того как у российской военной техники закончилось топливо, а бензовозы с новым так и не приехали. "Просто выкинули нас как котят, дали оружие и сказали стоять", – рассказывает на видео один из пленных, рядовой Даниил Шинкарев.

История 27-й бригады действительно дает основания для характеристики "парадно-паркетная". Предшествовавшие ей подразделения советской армии до 1983 года входили в Таманскую дивизию и дислоцировались сначала в Москве, а потом в подмосковном поселке Калининец, где начинал службу и Сергей Сафонов (в Мосрентген подразделение переехало в конце 70-х). На протяжении всей своей истории это было "образцовое" подразделение, регулярно выполнявшее парадно-полицейские функции: от оцеплений на похоронах Сталина и встрече Юрия Гагарина до организации "живых картин" на открытии Олимпиады-80. В 1990 году 27-я бригада, основной задачей которой считалась охрана органов государственной власти, была передана в состав КГБ, и во время путча 1991 года ее военнослужащие по приказу ГКЧП стояли в оцеплении у Кремля и на Манежной площади. После провала путча бригада была возвращена в состав Минобороны. Ее военнослужащие ежегодно участвуют в московском параде Победы.

Несмотря на свой "парадный" статус, 27-я бригада использовалась и в качестве боевой: участвовала в первой чеченской войне и в войне в Сирии. Вместе с Таманской, Кантемировской, 47-й танковой дивизиями и прочими соединениями 27-я бригада в 2014 году была введена в состав 1-й танковой армии Западного военного округа – заново созданной для "противостояния НАТО" и получившей современное вооружение (а также обещания в дальнейшем первой получить новые танки "Армата").

Из внутренней ведомости 1-й танковой армии МО РФ, опубликованной в мае этого года Главным управлением разведки Украины, следует, что уже к 15 марта потери 27-й бригады в войне с Украиной составили 7 человек убитыми, 14 – пленными, 28 – ранеными. 14 человек пропало без вести. Кроме того, подразделение чуть больше чем за две недели потеряло 30 единиц военной техники, в том числе 9 современных танков Т-90А. В мае в блоге, посвященном деятельности 27-й бригады, был опубликован список из уже трех десятков погибших военнослужащих подразделения, в том числе начальника штаба одного из батальонов.

После "жеста доброй воли" – вывода российских войск из Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей в начале апреля 2022 года, 27-я бригада была переброшена под Изюм, где оставалась до контрнаступления ВСУ. В конце сентября бригада, как и другие подразделения 1-й танковой армии, была вынуждена фактически бежать со своих позиций, оставляя после себя большое количество техники. Тогда, судя по словам Олега Гасилина, и произошел эпизод с убийством мирных жителей при участии Сергея Сафонова.

После поспешного отступления подразделение Сафонова заняло оборону в районе Сватово-Кременной на северо-западе Луганской области. Во всяком случае, именно сюда этой осенью направлялись мобилизованные в бригаду россияне, причем часто – без всякой предварительной подготовки.

В середине октября издание "Сирена" опубликовало рассказ одного из мобилизованных военнослужащих бригады, который на момент записи рассказа находился в госпитале в Сватово. "27-я бригада – это вообще мясо, куда мобилизованных всех кинули. Одно мясо просто приезжает [с поля боя]. Некоторых даже опознать не могут, обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет", – рассказал военнослужащий. Он добавил, что командиры роты, где он служил, покидали поле боя, как только начинался бой: "Бросают людей, а потом говорят, что удерживали огонь на себя, приняли и удерживали, якобы контузия, – и им "звездочку" дают".

То, что мобилизованные новобранцы 27-й бригады были брошены в хаотичные бои на передовой, признавали даже прокремлевские блогеры. "Разберитесь уже вы с этим направлением Лапина, где 55 мотострелковая бригада, где 27 бригада. Красный Лиман, Сватово, Ямполовка. Бойцы брошены, не знают к какой части, к какой бригаде они прикреплены, кто командиры. Часть в поле разбрелись, не понимая ни хрена. Часть в комендатуре сидит, ждут когда их заберут", – написала 30 октября бывшая помощница Вячеслава Володина Анастасия Кошеварова. Оставался ли в этот момент Сергей Сафонов командиром бригады, нам выяснить не удалось.

Мобилизованные в 27-ю бригаду были среди военнослужащих, едва не попавших в окружение под Сватово в начале ноября. Они отказались возвращаться на передовую и были отправлены в ставшие печально известными подвалы в селе Зайцево. 7 ноября двое мобилизованных из 27-й ОМСБр жаловались, что их отправляют на фронт с гепатитом С.

27-я бригада испытывает дефицит не только с личным составом, но и с базовым снабжением. 16 октября мобилизованные связисты бригады, которых собирались в течение нескольких дней направить из расположения в поселке Мосрентген на фронт в Украину, записали видео, в котором рассказали о только что полученных радиостанциях.

Из деталей ста станций Р-163-1У образца 80-х годов связистам удалось собрать только две работающие. Как следует из попавших в кадр документов, полученные в бригаде станции были произведены в начале 1990-х годов и имеют гарантийный срок службы 6 лет. Авторы ролика заявили, что не отправятся на фронт, пока не получат новые работающие радиостанции. Как утверждают источники проекта "Гулагу.нет", опубликовавшего видео, в конце концов командование бригады за собственные средства закупило для связистов гражданские рации.

"Кремлевец" с ножом за пазухой

Сергей Сафонов родился в Новосибирске, провел детство в Калининграде, но сразу после окончания школы отправился в Москву – учиться в "Кремлевке", как называют Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ). Окончив его в 2003 году, будущий полковник остался в Москве – точнее, в подмосковном Калининце, где дислоцируются сразу несколько войсковых частей, в том числе знаменитая Таманская дивизия. Начиная с 2005 года в документах, связанных с регистрацией автомобилей, с которыми удалось ознакомиться Радио Свобода, в качестве домашнего адреса была указана войсковая часть 61896, то есть 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии. Можно предположить, что именно в этом элитном подразделении и продолжил службу молодой "кремлевец" Сафонов после окончания МВОКУ.

Летом 2015 года Сафонов, к этому моменту дослужившийся до звания подполковника, был назначен командиром 100-го отдельного полка материального обеспечения. Этот полк, созданный всего за год до назначения Сафонова, в армии называют "армейским спецназом МЧС" – он был сформирован в соседней с Калининцем деревне Алабино личным решением перешедшего из МЧС в Минобороны Сергея Шойгу для "ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или техногенных катастроф". Главным куратором полка от министерства был назначен Дмитрий Булгаков – заместитель Шойгу по тылу, уволенный с этой должности в сентябре 2022 года на фоне поражения российской армии в Харьковской области.

Судя по отзывам на форумах для родителей военнослужащих, полк считался в структуре Минобороны образцово-показательным, военнослужащие размещались в казармах со свежим ремонтом и, например, могли пользоваться современными спортивными тренажерами. Одним из самых громких достижений Сафонова в качестве командира 100-го полка стало возведение на месте разрушенной казармы храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Радио Свобода не удалось найти упоминаний об участии 100-го полка под руководством Сафонова в ликвидации последствий каких-либо ЧС, в то же время, изучив имеющиеся в открытых источниках судебные документы, мы не обнаружили и заметных скандалов, если не считать дела о воровстве 100 шарфов или препятствования увольнению военнослужащего с контрактной службы. Летом 2019 года Сафонов в видеосюжете местного телевидения рассказал, что его подразделением были достигнуты "очень высокие планки". "На счету министерства обороны он является одним из наилучших полков", – заявил Сафонов, который почти ровно два года спустя после своего назначения покинул 100-й полк МТО. За время двухлетнего командования "армейским спецназом МЧС" Сафонов успел стать полковником и теперь, если верить закадровому комментарию видеосюжета, направлялся "улучшать свои знания и расти по офицерской иерархии".

Как следует из попавших в сеть баз данных, в 2019 году Сергей Сафонов указывал в качестве места работы Военно-учебный научный центр Общевойсковой академии вооруженных сил РФ. Как и видео, в котором Сафонова провожали “улучшать знания”, это указывает на то, что выпускник "кремлевки" после службы в элитной Таманской дивизии и командования образцовым полком, созданным лично министром обороны, отправился получать дополнительное военное образование в Общевойсковую академию в Москве – ее же в 2017 году окончил отстраненный в октябре 2022 года от командования группировкой войск "Центр" генерал-полковник Александр Лапин.

Впрочем, в промежутке между 2017 и 2020 годом Сафонов успел побывать в командировке в Сирии, за которую получил орден Мужества. Не позже лета 2020 года Сергей Сафонов возглавил 12-й гвардейский танковый полк Кантемировской дивизии, еще одно элитное подразделение, которое дислоцируется неподалеку от Таманской дивизии и 100-го полка в подмосковном городе Наро-Фоминск. В сентябре того же года он дал комментарий местному изданию "Основа": "Высокой награды Родины [ордена Мужества] я удостоен за выполнение специальных операций в Сирийской Арабской Республике при выполнении одной из боевых задач. Я командовал одним из подразделений. Задачу мы выполнили точно, удачно, без потерь".

Награждение Сергея Сафонова орденом Мужества:

Год спустя Сафонов ушел из 12-го полка на повышение. Осенью 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину, он был назначен командиром 27-й бригады, входящей в ту же 1-ю танковую армию, что и Кантемировская дивизия.

22 февраля 2022 года, за два дня до начала большой войны, Сафонов выступил с напутственным словом перед новобранцами "Юнармии". Следующие полгода жизни успешного военного карьериста превратились в череду тяжелых поражений, и закончились, вероятно, беспричинным и жестоким убийством ни в чем не повинного человека.

Не только Буча

Символом преступлений российской армии против мирного населения Украины стал городок Буча в Киевской области, но десятки расследований о пытках и убийствах мирных граждан ведутся сейчас и в Херсонской, и в Харьковской области, откуда российские войска также были вынуждены отступить. Один из источников информации для украинской полиции во время таких расследований – те самые "копачи", жители украинских городов и сел, которые старались во время оккупации хоронить погибших от обстрелов и от рук российских военных. После их страшных рассказов, опубликованных "Схемами", убийство без видимого мотива пожилой пары мирных жителей командиром российской мотострелковой бригады уже не вызывает сильного удивления.

"Когда начали доставать тела [из-под завалов после обстрела жилого дома], мы их забирали оттуда, и вручную переносили на ту сторону моста. Почему я тогда этим начал заниматься? Ну, в первую очередь, там была моя одноклассница, это подруга и вся ее семья с детьми. Я с этой сферой вообще никак не был связан. Занимался аксессуарами для мобильных телефонов. Никогда в жизни не мог подумать, что я буду заниматься таким делом", – рассказывает журналистке "Схем" Павел Голуб, житель Изюма.

Сразу после отступления россиян в Изюме на лесном кладбище было найдено более 400 могил, в которых похоронены погибшие за время российской оккупации, в том числе украинские военные и мирные жители со следами пыток.

"Одного человека мы на Первомайской, во дворе нашли. У него не было конечностей. Руки и ноги, конечности были обрублены. Его именно пытали, потому что видно было, что отрубленные были. Посреди двора он лежал. Гражданский", – говорит еще один "копач", Дмитрий Егоров.

В перехваченном разговоре, где идет речь об убийстве женщины Сергеем Сафоновым, Олег Гасилин упоминает и другое убийство мирных жителей, совершенное его сослуживцами из 27-й мотострелковой бригады: "На одном БТРе рас***ачили две машины, гражданские, с этими, с х**лами", – говорит он своему собеседнику.

По данным ООН на 14 ноября, всего с начала полномасштабного российского вторжения его жертвами стали 6557 мирных украинцев, в том числе более 408 детей. В ООН оговариваются, что эти цифры могут быть неполными.

Пожилая пара, предположительно убитая российскими военными при отступлении в Харьковской области, пока попадет в другую, не менее печальную статистику. По данным Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), как минимум 15000 украинцев с начала российского вторжения считаются пропавшими без вести. В это число входят не только те люди, чья смерть никак не задокументирована и чьи тела еще не найдены: это и насильно перемещенные лица, и украинцы, удерживаемые в российских тюрьмах без возможности связи с родными. Как сказал 25 ноября представитель ICMP Мэтью Холлидей, поиск пропавших будет длиться годами даже после прекращения боевых действий.