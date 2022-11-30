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Расследования

"Нехороший человек". Российский полковник и убийство мирных жителей

Полковник Сергей Игоревич Сафонов, кадр из сюжета компании КТМ-ТВ

Радио Свобода рассказывает историю командира российской 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, кавалера ордена Мужества, полковника Сергея Игоревича Сафонова. Во время отступления на Изюмском направлении в сентябре 2022 года, как следует из перехваченных телефонных переговоров, Сафонов зарезал попавшуюся ему на дороге пожилую женщину, а другой находившийся рядом с ним российский офицер застрелил ее мужа. Это убийство стало поводом для расследования, начатого в отношении Сафонова российскими правоохранительными органами.

30 ноября расследовательский проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода опубликовал репортаж из Изюма о "копачах" – волонтерах, которые во время оккупации российской армией Харьковской области хоронили местных жителей, погибших при обстрелах и от рук российских военных. В числе прочего в публикации "Схем" приводится перехват телефонного разговора российского военного, полученный журналистами от источника в украинских силовых структурах.

"Вроде как он был подшофе, это было вечером 25-го, за ним приехал с 96-й командир батальона с группой, эвакуировать его. И они выходили, на них вышел мужчина в возрасте и женщина в возрасте. Мужчину застрелил этот командир батальона с 96-той, а он, этот нехороший человек наш, главный, женщину ножом зарезал".

Описанные события происходили 25 сентября, за 5 дней до того, как российские войска потеряли контроль над Лиманом. С помощью информации о телефонном номере, с которого совершался звонок, "Схемам" удалось установить имя и фамилию российского военного на записи. Им оказался Олег Гасилин, как следует из открытых источников, – военнослужащий 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в поселке Мосрентген в Новой Москве (войсковая часть 61899). Установить личности убитых мужчины и женщины на этот момент не удалось, как и личность "командира батальона" из 96-й отдельной разведывательной бригады ВС РФ, якобы застрелившего пожилого мужчину.

Олег Гасилин (слева)
Олег Гасилин (слева)

Зато удалось подтвердить подлинность прослушки и тот факт, что "главным" Гасилин называет командира 27-й бригады. Согласно открытым источникам, с 2021 года им является полковник Сергей Сафонов.

"Схемы" дозвонились Гасилину и спросили о причинах инцидента. Тот не стал отрицать, что убийство пожилой женщины Сафоновым имело место, но ответил, что "понятия не имеет" о его мотивах. Военнослужащий сказал, что находится в части, но Сафонова там нет. Он также подчеркнул, что об инциденте с Сафоновым и комбатом 96-й бригады знает со слов других военнослужащих и сам на месте событий не присутствовал. Несмотря на это, Гасилин упомянул, что в госпитале, где он лечился после ранения, он общался со следователем по поводу этого убийства – не уточнив, идет ли речь о военном следственном управлении СК или об обычном следствии, а также было ли “общение” официально оформлено как допрос.

Как рассказал Радио Свобода адвокат Михаил Беньяш, в последнем случае сам факт допроса свидетеля говорил бы о том, что подозреваемый, вероятнее всего, на тот момент уже был взят под стражу – если был жив и не скрылся от следствия и если ему были предъявлены обвинения по "арестной" 105-й статье УК РФ "Убийство". Сергей Сафонов не появлялся онлайн во "ВКонтакте" с 15 ноября, а в мессенджер Viber последний раз заходил 13-го. Найденные нами два его мобильных номера во время работы над этим материалом оставались выключенными.

Сергей Сафонов (слева), фото из инстаграма его друга Руслана Деветьярова:

"Про потери ни слова не сказал"

В другом фрагменте перехваченного разговора Олег Гасилин прямо упоминает "комбрига", упрекая его в том, что тот не предупредил подчиненных об отступлении. Слова военнослужащего также иллюстрируют одну из признанных экспертами проблем российской армии – боязнь докладывать начальству плохие новости.

"Как французы мы просто, в 12-м году, гнали нас поганой палкой. Самое главное – комбриг не сказал, что предполагалось вот это всё мероприятие по отступлению, он не сказал, куда идем, где собираемся… Получается, на следующий день он доложил в армию (...), что зенитчики с***ались, про потери вообще ни слова не сказал, хотя знал. Связистов всю аппаратуру пожгли, связи с бригадой нет. С пехотой тоже ничего не понятно, один батальон вроде вышел, второй батальон найти не могут".

"Читая личные отчеты российских солдат, я неоднократно замечал следующее: офицеры российской армии часто лгут своему начальству о состоянии своего подразделения. Последствия этой лжи, вероятно, были очень тяжелыми для российских военных. Командные решения – где и когда атаковать и обороняться – принимались явно на основе ложной информации. Это привело к многочисленным ненужным жертвам и военным неудачам", – писал в твиттере британский военный эксперт Крис Оуэн.

Радио Свобода написало сообщения в социальных сетях нескольким друзьям и бывшим сослуживцам Сафонова, с которыми он появляется вместе на найденных нами фото. Мы спросили их, знают ли они что-то о ведущемся в отношении него расследовании. Никто из них не высказал удивления и не пытался отрицать, что такое расследование ведется: один из друзей посоветовал нам обратиться за деталями в Министерство обороны, второй задал встречный вопрос о том, что нам известно об этом деле. На последующие сообщения оба не ответили. Мать Сергея Сафонова прочитала наши вопросы в социальной сети “Одноклассники”, но не ответила на них, узнав, что общается с журналистом. После этого она закрыла свой аккаунт. Жена полковника ответила на звонок, но, услышав, что вопрос касается ее мужа, попрощалась и бросила трубку. В Главном военном следственном управлении СК РФ и в Главной военной прокуратуре не ответили на запросы Радио Свобода с просьбой подтвердить или опровергнуть факт расследования в отношении Сафонова.

Сергей Сафонов, фото из аккаунта его однокурсника по Московскому высшему общевойсковому командному училищу Дениса Микрюкова
Сергей Сафонов, фото из аккаунта его однокурсника по Московскому высшему общевойсковому командному училищу Дениса Микрюкова

Источник Радио Свобода, поддерживающий контакты с несколькими офицерами российской армии, воевавшими на изюмском направлении в сентябре, рассказал, что про инцидент с убийством мирных жителей им "ничего не известно". Его знакомые не слышали о том, что Сафонова лишили должности или звания, но уточнили, что 27-я бригада считается у военных "парадно-паркетной" и не "проявившей стойкости" во время боевых действий в Украине. Собеседник Радио Свобода также оговорился, что его контакты могут не знать актуальных новостей о Сафонове.

"Выкинули нас как котят"

О "стойкости" 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не позволяют говорить и рассказы служивших в ней российских солдат, взятых в плен в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину. Эти же рассказы могут косвенно ответить на вопрос о том, что могло побудить Сергея Сафонова и неизвестного нам командира батальона 96-й бригады убить двух случайно попавшихся им на пути гражданских лиц.

Эпизод с беспорядочным отступлением из Изюма был для 27-й мотострелковой бригады Сафонова не первой неудачей с начала войны. В первые дни вторжения это подразделение понесло большие потери под городом Сумы на северо-востоке Украины, куда военнослужащие 27-й ОМСБр заходили из Курской области России через Белгородскую. Как рассказывают военнопленные из 27-й бригады, они пересекли границу с Украиной в ночь на 25 февраля. Солдатам говорили, что речь идет об учениях, а когда скрывать факт пересечения границы стало невозможно, поставили задачу: выставить блокпосты вокруг Сум и проверять проезжающие автомобили на наличие оружия, а также обеспечить беспрепятственный проезд российской военной техники.

Некоторые из пленных солдат 27-й ОМСБр на вопрос о том, кто был их командиром, называют имя и фамилию Сафонова (1, 2, 3). Из их рассказов следует, что многие солдаты были взяты в плен бойцами украинской территориальной обороны, одетыми в гражданскую одежду, – после того как у российской военной техники закончилось топливо, а бензовозы с новым так и не приехали. "Просто выкинули нас как котят, дали оружие и сказали стоять", – рассказывает на видео один из пленных, рядовой Даниил Шинкарев.

Российская артиллерийская установка в освобожденном украинскими военными городе Тростянец Сумской области, 29 марта 2022 года
Российская артиллерийская установка в освобожденном украинскими военными городе Тростянец Сумской области, 29 марта 2022 года

История 27-й бригады действительно дает основания для характеристики "парадно-паркетная". Предшествовавшие ей подразделения советской армии до 1983 года входили в Таманскую дивизию и дислоцировались сначала в Москве, а потом в подмосковном поселке Калининец, где начинал службу и Сергей Сафонов (в Мосрентген подразделение переехало в конце 70-х). На протяжении всей своей истории это было "образцовое" подразделение, регулярно выполнявшее парадно-полицейские функции: от оцеплений на похоронах Сталина и встрече Юрия Гагарина до организации "живых картин" на открытии Олимпиады-80. В 1990 году 27-я бригада, основной задачей которой считалась охрана органов государственной власти, была передана в состав КГБ, и во время путча 1991 года ее военнослужащие по приказу ГКЧП стояли в оцеплении у Кремля и на Манежной площади. После провала путча бригада была возвращена в состав Минобороны. Ее военнослужащие ежегодно участвуют в московском параде Победы.

Несмотря на свой "парадный" статус, 27-я бригада использовалась и в качестве боевой: участвовала в первой чеченской войне и в войне в Сирии. Вместе с Таманской, Кантемировской, 47-й танковой дивизиями и прочими соединениями 27-я бригада в 2014 году была введена в состав 1-й танковой армии Западного военного округа – заново созданной для "противостояния НАТО" и получившей современное вооружение (а также обещания в дальнейшем первой получить новые танки "Армата").

Из внутренней ведомости 1-й танковой армии МО РФ, опубликованной в мае этого года Главным управлением разведки Украины, следует, что уже к 15 марта потери 27-й бригады в войне с Украиной составили 7 человек убитыми, 14 – пленными, 28 – ранеными. 14 человек пропало без вести. Кроме того, подразделение чуть больше чем за две недели потеряло 30 единиц военной техники, в том числе 9 современных танков Т-90А. В мае в блоге, посвященном деятельности 27-й бригады, был опубликован список из уже трех десятков погибших военнослужащих подразделения, в том числе начальника штаба одного из батальонов.

После "жеста доброй воли" – вывода российских войск из Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей в начале апреля 2022 года, 27-я бригада была переброшена под Изюм, где оставалась до контрнаступления ВСУ. В конце сентября бригада, как и другие подразделения 1-й танковой армии, была вынуждена фактически бежать со своих позиций, оставляя после себя большое количество техники. Тогда, судя по словам Олега Гасилина, и произошел эпизод с убийством мирных жителей при участии Сергея Сафонова.

После поспешного отступления подразделение Сафонова заняло оборону в районе Сватово-Кременной на северо-западе Луганской области. Во всяком случае, именно сюда этой осенью направлялись мобилизованные в бригаду россияне, причем часто – без всякой предварительной подготовки.

В середине октября издание "Сирена" опубликовало рассказ одного из мобилизованных военнослужащих бригады, который на момент записи рассказа находился в госпитале в Сватово. "27-я бригада – это вообще мясо, куда мобилизованных всех кинули. Одно мясо просто приезжает [с поля боя]. Некоторых даже опознать не могут, обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет", – рассказал военнослужащий. Он добавил, что командиры роты, где он служил, покидали поле боя, как только начинался бой: "Бросают людей, а потом говорят, что удерживали огонь на себя, приняли и удерживали, якобы контузия, – и им "звездочку" дают".

То, что мобилизованные новобранцы 27-й бригады были брошены в хаотичные бои на передовой, признавали даже прокремлевские блогеры. "Разберитесь уже вы с этим направлением Лапина, где 55 мотострелковая бригада, где 27 бригада. Красный Лиман, Сватово, Ямполовка. Бойцы брошены, не знают к какой части, к какой бригаде они прикреплены, кто командиры. Часть в поле разбрелись, не понимая ни хрена. Часть в комендатуре сидит, ждут когда их заберут", – написала 30 октября бывшая помощница Вячеслава Володина Анастасия Кошеварова. Оставался ли в этот момент Сергей Сафонов командиром бригады, нам выяснить не удалось.

Мобилизованные в 27-ю бригаду были среди военнослужащих, едва не попавших в окружение под Сватово в начале ноября. Они отказались возвращаться на передовую и были отправлены в ставшие печально известными подвалы в селе Зайцево. 7 ноября двое мобилизованных из 27-й ОМСБр жаловались, что их отправляют на фронт с гепатитом С.

27-я бригада испытывает дефицит не только с личным составом, но и с базовым снабжением. 16 октября мобилизованные связисты бригады, которых собирались в течение нескольких дней направить из расположения в поселке Мосрентген на фронт в Украину, записали видео, в котором рассказали о только что полученных радиостанциях.

Из деталей ста станций Р-163-1У образца 80-х годов связистам удалось собрать только две работающие. Как следует из попавших в кадр документов, полученные в бригаде станции были произведены в начале 1990-х годов и имеют гарантийный срок службы 6 лет. Авторы ролика заявили, что не отправятся на фронт, пока не получат новые работающие радиостанции. Как утверждают источники проекта "Гулагу.нет", опубликовавшего видео, в конце концов командование бригады за собственные средства закупило для связистов гражданские рации.

"Кремлевец" с ножом за пазухой

Сергей Сафонов родился в Новосибирске, провел детство в Калининграде, но сразу после окончания школы отправился в Москву – учиться в "Кремлевке", как называют Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ). Окончив его в 2003 году, будущий полковник остался в Москве – точнее, в подмосковном Калининце, где дислоцируются сразу несколько войсковых частей, в том числе знаменитая Таманская дивизия. Начиная с 2005 года в документах, связанных с регистрацией автомобилей, с которыми удалось ознакомиться Радио Свобода, в качестве домашнего адреса была указана войсковая часть 61896, то есть 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии. Можно предположить, что именно в этом элитном подразделении и продолжил службу молодой "кремлевец" Сафонов после окончания МВОКУ.

Сергей Сафонов (слева) во время учебы на первом курсе МВОКУ, фото из аккаунта его однокурсника Дениса Микрюкова
Сергей Сафонов (слева) во время учебы на первом курсе МВОКУ, фото из аккаунта его однокурсника Дениса Микрюкова

Летом 2015 года Сафонов, к этому моменту дослужившийся до звания подполковника, был назначен командиром 100-го отдельного полка материального обеспечения. Этот полк, созданный всего за год до назначения Сафонова, в армии называют "армейским спецназом МЧС" – он был сформирован в соседней с Калининцем деревне Алабино личным решением перешедшего из МЧС в Минобороны Сергея Шойгу для "ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или техногенных катастроф". Главным куратором полка от министерства был назначен Дмитрий Булгаков – заместитель Шойгу по тылу, уволенный с этой должности в сентябре 2022 года на фоне поражения российской армии в Харьковской области.

Судя по отзывам на форумах для родителей военнослужащих, полк считался в структуре Минобороны образцово-показательным, военнослужащие размещались в казармах со свежим ремонтом и, например, могли пользоваться современными спортивными тренажерами. Одним из самых громких достижений Сафонова в качестве командира 100-го полка стало возведение на месте разрушенной казармы храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Радио Свобода не удалось найти упоминаний об участии 100-го полка под руководством Сафонова в ликвидации последствий каких-либо ЧС, в то же время, изучив имеющиеся в открытых источниках судебные документы, мы не обнаружили и заметных скандалов, если не считать дела о воровстве 100 шарфов или препятствования увольнению военнослужащего с контрактной службы. Летом 2019 года Сафонов в видеосюжете местного телевидения рассказал, что его подразделением были достигнуты "очень высокие планки". "На счету министерства обороны он является одним из наилучших полков", – заявил Сафонов, который почти ровно два года спустя после своего назначения покинул 100-й полк МТО. За время двухлетнего командования "армейским спецназом МЧС" Сафонов успел стать полковником и теперь, если верить закадровому комментарию видеосюжета, направлялся "улучшать свои знания и расти по офицерской иерархии".

Как следует из попавших в сеть баз данных, в 2019 году Сергей Сафонов указывал в качестве места работы Военно-учебный научный центр Общевойсковой академии вооруженных сил РФ. Как и видео, в котором Сафонова провожали “улучшать знания”, это указывает на то, что выпускник "кремлевки" после службы в элитной Таманской дивизии и командования образцовым полком, созданным лично министром обороны, отправился получать дополнительное военное образование в Общевойсковую академию в Москве – ее же в 2017 году окончил отстраненный в октябре 2022 года от командования группировкой войск "Центр" генерал-полковник Александр Лапин.

Впрочем, в промежутке между 2017 и 2020 годом Сафонов успел побывать в командировке в Сирии, за которую получил орден Мужества. Не позже лета 2020 года Сергей Сафонов возглавил 12-й гвардейский танковый полк Кантемировской дивизии, еще одно элитное подразделение, которое дислоцируется неподалеку от Таманской дивизии и 100-го полка в подмосковном городе Наро-Фоминск. В сентябре того же года он дал комментарий местному изданию "Основа": "Высокой награды Родины [ордена Мужества] я удостоен за выполнение специальных операций в Сирийской Арабской Республике при выполнении одной из боевых задач. Я командовал одним из подразделений. Задачу мы выполнили точно, удачно, без потерь".

Награждение Сергея Сафонова орденом Мужества:

Год спустя Сафонов ушел из 12-го полка на повышение. Осенью 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину, он был назначен командиром 27-й бригады, входящей в ту же 1-ю танковую армию, что и Кантемировская дивизия.

22 февраля 2022 года, за два дня до начала большой войны, Сафонов выступил с напутственным словом перед новобранцами "Юнармии". Следующие полгода жизни успешного военного карьериста превратились в череду тяжелых поражений, и закончились, вероятно, беспричинным и жестоким убийством ни в чем не повинного человека.

Не только Буча

Символом преступлений российской армии против мирного населения Украины стал городок Буча в Киевской области, но десятки расследований о пытках и убийствах мирных граждан ведутся сейчас и в Херсонской, и в Харьковской области, откуда российские войска также были вынуждены отступить. Один из источников информации для украинской полиции во время таких расследований – те самые "копачи", жители украинских городов и сел, которые старались во время оккупации хоронить погибших от обстрелов и от рук российских военных. После их страшных рассказов, опубликованных "Схемами", убийство без видимого мотива пожилой пары мирных жителей командиром российской мотострелковой бригады уже не вызывает сильного удивления.

"Когда начали доставать тела [из-под завалов после обстрела жилого дома], мы их забирали оттуда, и вручную переносили на ту сторону моста. Почему я тогда этим начал заниматься? Ну, в первую очередь, там была моя одноклассница, это подруга и вся ее семья с детьми. Я с этой сферой вообще никак не был связан. Занимался аксессуарами для мобильных телефонов. Никогда в жизни не мог подумать, что я буду заниматься таким делом", – рассказывает журналистке "Схем" Павел Голуб, житель Изюма.

Сразу после отступления россиян в Изюме на лесном кладбище было найдено более 400 могил, в которых похоронены погибшие за время российской оккупации, в том числе украинские военные и мирные жители со следами пыток.

Эксгумация тела украинского военного со связанными за спиной руками, Изюм, лесное кладбище на улице Шекспира, 16 сентября 2022 года
Эксгумация тела украинского военного со связанными за спиной руками, Изюм, лесное кладбище на улице Шекспира, 16 сентября 2022 года

"Одного человека мы на Первомайской, во дворе нашли. У него не было конечностей. Руки и ноги, конечности были обрублены. Его именно пытали, потому что видно было, что отрубленные были. Посреди двора он лежал. Гражданский", – говорит еще один "копач", Дмитрий Егоров.

В перехваченном разговоре, где идет речь об убийстве женщины Сергеем Сафоновым, Олег Гасилин упоминает и другое убийство мирных жителей, совершенное его сослуживцами из 27-й мотострелковой бригады: "На одном БТРе рас***ачили две машины, гражданские, с этими, с х**лами", – говорит он своему собеседнику.

По данным ООН на 14 ноября, всего с начала полномасштабного российского вторжения его жертвами стали 6557 мирных украинцев, в том числе более 408 детей. В ООН оговариваются, что эти цифры могут быть неполными.

Пожилая пара, предположительно убитая российскими военными при отступлении в Харьковской области, пока попадет в другую, не менее печальную статистику. По данным Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), как минимум 15000 украинцев с начала российского вторжения считаются пропавшими без вести. В это число входят не только те люди, чья смерть никак не задокументирована и чьи тела еще не найдены: это и насильно перемещенные лица, и украинцы, удерживаемые в российских тюрьмах без возможности связи с родными. Как сказал 25 ноября представитель ICMP Мэтью Холлидей, поиск пропавших будет длиться годами даже после прекращения боевых действий.

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