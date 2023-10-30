Российско-украинская команда выиграла престижный турнир по киберспорту

Основанная в России киберспортивная команда Team Spirit 29 октября выиграла престижный киберспортивный турнир по Dota 2 — The International. В составе играют украинские и российские игроки, после начала вторжения России в Украину 2022 года они базируются в Сербии.

Турнир проходил в Сиэтле, трансляция игры шла в ютьюбе. В финале Team Spirit играли с европейской командой Gaimin Gladiators. Игра была выиграна со счётом 3:0. Победителям достался приз в 1,4 миллиона долларов США. Gaimin Gladiators, с ещё одним российским игроком в составе, получили 377 тысяч.

За Team Spirit в финале играли россияне Денис Сигитов из Новосибирска, Магомед Халилов из Махачкалы, Ярослав Найденов из Златоуста и украинцы Илья Мулярчук из Бучи и Мирослав Колпаков из Луцка. Украинские игроки в августе были внесены в чёрный список Федерации киберспорта Украины за игру вместе с россиянами, сообщал сайт Players.com.ua.

Им запрещено выступать на турнирах под эгидой федерации и представлять страну на международных соревнованиях (турниры под национальным флагом редки в киберспорте, сильнейшие игроки в них обычно не участвуют — РС).