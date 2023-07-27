Украина отказалась от бойкота соревнований с атлетами из России

Украина разрешила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также участвуют атлеты из России и Беларуси под нейтральными флагами. Это следует из приказа Министерства молодёжи и спорта Украины.
Украинским спортсменам было запрещено правительством принимать участие в таких состязаниях с апреля 2023 года. Последний случай произошёл накануне на чемпионате мира по фехтованию: украинский шпажист не вышел на поединок с россиянином.
Решение украинского правительства было осуждено Международным олимпийским комитетом. Он предложил украинским спортсменам, не согласным с бойкотом, поддержку и сообщил, что бойкот "ставит вопрос об автономии украинского спорта".
Теперь запрет действует только для тех соревнований, в которых россияне и белорусы используют национальную символику или публично выражают принадлежность к своим странам.
- Ранее МОК рекомендовал допустить до международных соревнований российских и белорусских спортсменов в одиночных соревнованиях в нейтральном статусе, в нём они представляют не страну, а сами себя. Несколько стран Евросоюза выступили против такого решения. МОК обвинил их в "двойных стандартах".
- 13 июля стало известно, что Россия и Беларусь не получат в положенный срок приглашение на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут летом 2024 года.
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