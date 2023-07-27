Украина отказалась от бойкота соревнований с атлетами из России

Украина разрешила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также участвуют атлеты из России и Беларуси под нейтральными флагами. Это следует из приказа Министерства молодёжи и спорта Украины.

Украинским спортсменам было запрещено правительством принимать участие в таких состязаниях с апреля 2023 года. Последний случай произошёл накануне на чемпионате мира по фехтованию: украинский шпажист не вышел на поединок с россиянином.

Решение украинского правительства было осуждено Международным олимпийским комитетом. Он предложил украинским спортсменам, не согласным с бойкотом, поддержку и сообщил, что бойкот "ставит вопрос об автономии украинского спорта".

Теперь запрет действует только для тех соревнований, в которых россияне и белорусы используют национальную символику или публично выражают принадлежность к своим странам.