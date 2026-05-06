"Российское искусство – это кровь": акция Pussy Riot и Femen в Венеции

Активисты групп Pussy Riot и Femen 6 мая провели акцию в поддержку Украины и российских политзаключенных и против участия России в Венецианской биеннале. Акция прошла у российского павильона в Венеции. Об этом сообщают издание "Вот Так" и телеграм-канал "Осторожно, новости".

Участницы акции жгли розовые, желтые и голубые дымовые шашки, а также скандировали "Российское искусство – это кровь", такие же фразы были написаны на их телах. В их руках были плакаты с надписями: "Наслаждайтесь шоу, игнорируйте войну", "Курируется Путиным, трупы включены" и "Искусство напоказ, а внизу – могилы".

По данным "Вот Так", протестующие попытались прорваться в российский павильон, но люди в форме не дали им пройти внутрь.

Россия принимает участие в крупнейшей выставке современного искусства впервые с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Организаторы приняли решение открыть павильон России только с шестого по восьмое мая для приглашённых гостей. В этот период в нём проходит непрерывный звуковой перформанс "Дерево укоренено в небе". Комиссаром павильона с 2021 года является Анастасия Карнеева, соучредительница Smart Art и дочь замдиректора "Ростеха" Николая Волобуева. Другой соучредительницей компании является Екатерина Винокурова, дочь главы МИД России Сергея Лаврова.

Решение организаторов крупнейшей в мире международной художественной выставки допустить Россию к участию подверглось резкой критике со стороны Украины и руководства ЕС. В Еврокомиссии заявили, что участие Москвы в биеннале, по всей видимости, нарушает режим санкций, а также предупредили о возможности сокращения финансирования биеннале. Правительство Италии, которое поддерживает оборонные усилия Украины, подчеркнуло, что выставка действует "абсолютно независимо" от позиции Рима.

Ряд представителей российской эмиграции, в том числе деятели культуры, выступили против участия России в биеннале. Соосновательница Pussy Riot Надежда Толоконникова, анонсируя акцию, заявила, что российский павильон – не посольство, это не суверенная территория и он не обладает дипломатическим статусом, а это значит, что "правительство Италии, власти Венеции и сама Биеннале при желании могут сказать России "нет"". И если Россия принимает участие, то, по её словам, "это политическое решение Италии".

"Pussy Riot едут на Биеннале с альтернативным, протестным высказыванием, чтобы не сгореть со стыда: мы хотим выразить безусловную поддержку Украине, жертвам военных преступлений России, российским политическим заключённым и украинским пленным. Лучшие граждане России либо сидят по тюрьмам за антивоенные жесты, либо убиты, пока Европа открывает двери путинским чиновникам и пропагандистам", – написала Толоконникова в социальной сети X.