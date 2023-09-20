Российское правительство пополнит бюджет пошлинами на весь экспорт

Российское правительство рассматривает возможность ввести экспортные пошлины до 7 процентов почти на все категории товаров. Под них попадут почти все крупнейшие категории экспорта не из нефтегазовой отрасли. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Пошлины планируется ввести, в частности, на металлы и продукты металлургии, уголь, удобрения, мясо и рыбу. Не коснутся они оружейной, машиностроительной отрасли и зерна.

Газета не сообщает, сколько правительство планирует заработать на этом. Утверждается также, что основная цель планируемых мер не пополнение бюджета, а попытка снизить инфляцию за счёт сокращения внутренних цен на экспортируемые товары. Бизнес в может сократить экспорт и инвестиционные программы, предупреждают эксперты издания.