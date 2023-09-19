Ставка о двух концах. Почему в войну меры ЦБ могут не сработать

Банк России продолжает "закручивать гайки" в надежде поддержать рубль и обуздать разгон инфляции. На очередном заседании Совета директоров регулятора было принято решение повысить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт до 13 процентов годовых. Причем на пресс-конференции, которая состоялась после объявления решения по ставке, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что в базовом сценарии до конца года ключевая ставка будет находиться в диапазоне от 13 до 13,6 процента.

Иными словами, снижать ее уже точно не будут, а вот еще одно повышение вполне возможно. Более того, Набиуллина в официальном заявлении специально подчеркнула: "Мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков. И будем удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время – до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции".

Если следовать логике ЦБ, ускоряющийся рост цен является следствием превышения платежеспособного спроса над предложением. Проще говоря, денег, которые люди готовы потратить, сейчас больше, чем товаров, которые они готовы купить. Российская промышленность не в состоянии быстро нарастить выпуск и удовлетворить спрос, поэтому растет спрос на импорт. А значит и на валюту. При этом экспортная выручка существенно сократилась.

Кредиты дорожают не только для конечных потребителей, но и для бизнеса

И вот закономерный результат: рубль упал, импорт дорожает, инфляционные ожидания растут. Люди продолжают брать кредиты даже под нынешние высокие проценты из опасения, что завтра и товары подорожают, и ставки по кредитам вырастут. А значит надо еще решительнее повышать ставки, чтобы сделать покупку в кредит недоступной для достаточного количества россиян.

Банк России сознательно идет на то, чтобы остановить рост цен, действуя именно со стороны спроса. То есть в конечном счете ограничивая потребление. Однако кредиты дорожают не только для конечных потребителей, но и для бизнеса. Повышая ставку, регулятор автоматически лишает производителей возможности устранить дисбаланс не путем сокращения количества денег в экономике, а при помощи насыщения рынка потребительскими товарами. И это делается тоже вполне сознательно. Именно поэтому Центробанк снизил верхнюю планку роста ВВП на этот год с 2,5 до 1,5 процента.

Впрочем, наращивать производство потребительских товаров и удовлетворять платежеспособный спрос российскому бизнесу мешает не только дорожающие кредиты. Набиуллина говорит и о более весомом ограничении: "Темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых. Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, особенно в трудоемких отраслях, в частности в металлургии, машиностроении, химической промышленности".

Так что россиянам пора начать вести себя поскромнее, поумерить аппетиты и научиться жить по средствам, не рассчитывая на кредиты. Российская экономика дает все, на что способна, а за импорт платить экспортной выручки не хватает. Слышать все это, конечно, неприятно, но определенная логика во всем этом есть. Точнее была бы, если бы не одно обстоятельство, которое превращает все логические построения Набиуллиной и ее команды в бесполезный мусор.

Производство патронов, снарядов, танков и самолетов авансирует правительство

Проблема в том, что сотрудники Центрального банка второй год кряду старательно не замечают войну и то влияние, которое она оказывает на российскую экономику. Между тем, этот фактор может оказать существенное, если не решающее влияние. "Восстановительный рост" российской экономики, о завершении которого говорит уже не только Набиуллина, но и Путин, обеспечила военная промышленность, которая занимает все более весомую долю российской экономики.

От стоимости кредитов этот сектор зависит в минимальной степени. Производство патронов, снарядов, танков и самолетов авансирует правительство, и о сокращении бюджетного финансирования производства вооружений в обозримом будущем говорить не приходится. Повышение ключевой ставки даст военно-промышленному комплексу дополнительное преимущество в конкуренции с гражданским производством за остродефицитные трудовые ресурсы.

При этом с точки зрения насыщения потребительского рынка товарами, со стороны предложения, военное производство абсолютно бесполезно. Зато дополнительный спрос работники военных предприятий, получающие более чем конкурентоспособные зарплаты, обеспечивают с завидной регулярностью (это же относится и к воюющим "контрактникам", которых становится все больше, причем за счет того же гражданского сектора экономики).

Замедление экономики в нынешних российских условиях означает сокращение гражданского производства и еще более стремительный рост доли "оборонки". Более того, военно-промышленный сектор – главный бенефициар "битвы за рубль". И экспортеры, и производители товаров, ориентированных на внутренний рынок, от девальвации только выигрывали. А работающие по предоплате за рубли военные заводы столкнулись с ростом расходов на импорт комплектующих и оборудования.

Благосостояние россиян на пике, дальше (как минимум, до конца войны) будет только хуже

Так что повышение ставки может привести к куда более скромному сокращению потребительского спроса, чем надеются в ЦБ и к более серьезному сокращению количества потребительских товаров на рынке. Общая картина промышленного производства (за счет военной промышленности) будет неплохой, а цены продолжат расти. Тогда ЦБ продолжит повышать ставку, и все с теми же результатами. И так по кругу.

Но даже если этого не произойдет, слова о завершении восстановительного роста можно трактовать исключительно как констатацию: благосостояние россиян на пике, дальше (как минимум, до конца войны) будет только хуже.