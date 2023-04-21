Российский суд заочно арестовал Христо Грозева из Bellingcat

Лефортовский районный суд Москвы в пятницу по ходатайству следствия заочно арестовал расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу суда, следствие просило арестовать Грозева по статье о незаконном пересечении границы России.

В декабре прошлого года МВД России объявило Грозева в розыск. По какой статье в отношении журналиста-расследователя завели уголовное дело, тогда не уточнялось. Перед этим ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке.

По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.

В сюжете государственного телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, в котором утверждалось, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей не было. Почему его обвиняют именно по статье о незаконном пересечении границы, когда и где Грозев её пересекал – неясно.

Грозев прокомментировал решение суда в твиттере, процитировав шутку, как он утверждает, главного редактора The Insider Романа Доброхотова о том, что российские власти могли бы просто заочно отравить своих оппонентов и на этом успокоиться.

Грозев в разговоре с Радио Свобода ранее отверг сообщения об участии в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Он также назвал поддельным скриншот его якобы переписки, показанный в сюжете российского телевидения и призванный служить доказательством участия его самого в операции.